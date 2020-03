Indische chef laat zien hoe je zijn perfecte bamisoep maakt

De koks reizen af naar Amsterdam, waar ‘bamisoepkoning’ Aries zijn toko runt. ,,Het gerecht is gebaseerd op een familierecept dat al meerdere generaties in mijn Indonesische familie zit’’, zegt hij. Job en Perry zijn verslaafd aan de bekende pakjes instant bamisoep, maar raken nóg meer verslaafd aan deze versie.

Verse specialiteit

Bami is een echte Indonesische specialiteit, die je in het land ook vaak vers kunt kopen. Aries leert de koks dit gerecht ook vers te maken. Je kunt het gerecht volgens Aries overal mee combineren. ,,De topping bovenop de bami kan altijd verschillend zijn’’, vertelt hij. ,,Bijvoorbeeld een zoete babi (varkensvlees, red.) met hartige kip vind ik een lekkere combinatie van zoet en zout.’’ Na de kunst bij Aries te hebben afgekeken, gaan Job en Perry het gerecht zelf maken. ,,Het belangrijkste voor het maken van de bami is tarwebloem’’, geeft Aries nog als tip mee.

Zelf maken? Dit is het recept:

Bereiding: Bakmi (noodles): Meng de eieren met de bloem. Doe het zout in het water. Voeg het water toe aan de bloem. Kneed het deeg tot het compact en glad is en niet plakkerig. Rol het deeg plat met de pastaroller naar de gewenste dikte. Leg een dienblad neer met rijstmeel. Draai het deeg door de pastamachine naar de gewenste dikte/lengte van de bakmisliertjes, voeg steeds een beetje rijstmeel toe zodat de sliertjes los van elkaar blijven.

1) Ayam (kip)

Bak de knoflook met de wokolie tot die goudbruin is. Voeg het kippenvlees toe

Voeg zout, peper, suiker, sesamolie en ketjap asin toe. Roer tot het gekookt is.

2) Babi (varken)

Bak de knoflook met de wokolie tot die goudbruin is. Voeg het varkensvlees toe. Voeg zout, peper, suiker, ketjap manis en ketjap asin toe. Roer tot het gekookt is.

3) Jamur (champignon)

Bak de knoflook met de wokolie tot deze goudbruin is. Voeg de champignons toe. Voeg zout, peper, suiker en ketjap asin toe. Roer tot het gekookt is.