Instant noedels ineens in de belangstelling door Oscarwinnende film Parasite

Koken & etenDe Oscarwinnende film Parasite zorgt her en der voor een stijgende verkoop van twee instant-noedelmerken. In de film komt een scène voor waarin een rijk dame troost vindt in een stomende kom goedkope instant noedels in haar vorstelijke keuken.

De populariteit van de film Parasite is goed voor een stijgende verkoop van twee noedelsoorten: Chapaghetti en Neoguri. De noedels in de scène worden Ram-don genoemd, ook bekend als jjapaguri. Het gerecht bestaat uit twee instant noedelmerken die met elkaar zijn gemengd: Chapaghetti, een versie van spaghettinoedels met zwarte bonensaus, en Neoguri, een dikke udon-noedel met een pittige smaak.

Populariteit

Hoezeer de combinatie scoort, is lastig te meten, maar in Canada heeft een Koreaanse supermarkt in Vancouver ineens een verhoogde vraag. Veel mensen hadden voorheen geen idee wat jjapaguri was, zo meldt de Canadese nieuwssite CBC. Sinds de Academy Awards op 9 februari is de verkoop van de noedels fors gegroeid, claimt de supermarkt.

Ook in Nederland merken grote noedelketens dat de twee noedelmerken nauwelijks zijn aan te slepen. ,,Wij merken zeker een populariteitsstijging bij deze twee noedels, vooral rondom de Oscar-uitreiking begin februari’’, zegt Carmen Chan van de Oriental Webshop. Chan zegt dat het ‘zeer aannemelijk’ is dat de toename in verkoop van deze merken te maken heeft met de film Parasite.

Ga-Yi, medewerker van de online toko Asian Food Lovers, meldt dat zij nog geen aantoonbare verandering hebben gemerkt. ,,Deze noedels werden al redelijk goed verkocht in onze webshop.’’

Recept

De Oriental Webshop heeft er dan ook speciaal een recept voor geschreven, die te vinden is op de website van de keten. ‘Het resultaat is hartige en lichtzoete noedels, gevolgd door een pittige kick bij elke hap. Voeg biefstuk toe om het gerecht uit de film Parasite na te maken’, is te lezen het bij de beschrijving van het recept. Het volledige recept is te vinden op de site van de Oriental Webshop.

Rijk en arm

De instantnoedels die in het gerecht worden gebruikt zijn voedsel voor de massa en voor iedereen beschikbaar in een aantrekkelijke prijsklasse voor nog geen twee euro per pakje. Het vlees dat aan het gerecht wordt toegevoegd is Hanwoo, een ‘premium’ Koreaans rundvlees dat in kleine hoeveelheden wordt geproduceerd is en even duur is als het Japanse Wagyu, ‘s werelds beste rundvleesras.

In de film staat de rijke familie erop om het Hanwoo-rundvlees toe te voegen aan de goedkope noedels, wat ‘een echt mix van rijk en arm’ op een bord laat zien. Dit symboliseert de kloof tussen arm en rijk die in Parasite zo duidelijk tot uiting komt. De instantnoedels zijn bij grote supermarktketens als Albert Heijn of Jumbo niet verkrijgbaar.