Is bloemkoolrijst gezonder dan ‘normale’ rijst?

Vraag het onsOns panel beantwoordt al uw vragen. Over lijf en leden, hart en ziel. Voedingsdeskundige Nicole de Roos gaat vandaag in op de vraag of bloemkoolrijst gezonder is dan gewone rijst. Ook een vraag? Mail naar zo@dpgmedia.nl .

Sinds een tijdje vind je in de supermarkt, naast allerlei soorten gewone rijst, ook bloemkoolrijst. Nicole Roos, voedingsdeskundige legt uit wat het is: ,,Dit ziet er door de witte korreltjes uit als rijst, maar is het niet. Want het bestaat volledig uit bloemkool. Het wordt gebruikt als vervanging van rijst door mensen die minder koolhydraten willen eten.”

,,Het bevat inderdaad slechts 3 gram aan koolhydraten per 100 gram, en dat is vergeleken met gewone rijst bijna niets", aldus Roos. ,,Ook de hoeveelheid calorieën in bloemkoolrijst is stukken lager. Is het daarom ook gezonder? Voor iemand die graag flink veel rijst opschept en daar weinig groente bij eet wel. Door de rijst te vervangen door bloemkoolrijst zal de bloedsuikerspiegel na de maaltijd minder hard stijgen. En ook de hoeveelheid calorieën die je met zo’n maaltijd inneemt is lager, dat is gunstig als je wilt afvallen.”

Heb je geen overgewicht en eet je al veel groente, dan hoef je rijst niet te laten staan. ,,Kies je voor volkorenrijst, dan krijg je extra voedingsvezels binnen en ook zo verminder je de kans op overgewicht en suikerziekte.”

Niet alleen een goede vervanger voor rijst, ook voor je pizza

Doordat er minder calorieën in bloemkool zitten dan in deeg, is dit een goede optie als je tóch zin hebt in pizza. Isabel Boerdam van foodblog de Hippe Vegetariër heeft hier een lekker recept voor.

Ingrediënten

- 1 bloemkool, in roosjes

- 2 eieren

- 1 courgette

- 250 g groene asperges, in stukken

- 1 bakje pesto

- 50 g Parmezaanse kaas

- 30 g rucola

- 1 tl chilivlokken

Bereiding

- Maal de bloemkoolroosjes in de keukenmachine tot grove ‘rijstkorrels’. Leg de bloemkoolrijst in een theedoek en laat goed uitlekken. Wring de theedoek goed uit om het laatste vocht uit de bloemkool te knijpen.

- Verwarm de oven voor op 180 graden.

- Doe de bloemkoolrijst in een kom en meng met de eieren. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel in twee delen en spreid naast elkaar uit op een met bakpapier beklede bakplaat. Gebruik de bolle kant van een lepel om het deeg uit te spreiden tot een dunne bodem.

- Zet de bakplaat in de oven en bak de bodems in 30 minuten goudbruin en gaar. Laat ze afkoelen, maar laat de oven aanstaan. Snijd de courgette in slierten met een dunschiller of kaasschaaf.

- Verhit olie in een koekenpan en roerbak de asperges 5 minuten op middelhoog vuur. Breng op smaak met zout en peper.

- Zet het vuur uit en laat uitlekken op keukenpapier. Bestrijk de pizzabodem met de pesto en verdeel de courgetteslierten en groene asperges over de bodem. Bak de pizza nog 8 minuten.

- Haal uit de oven, snijd doormidden en verdeel over de borden.

- Garneer met Parmezaanse kaas, rucola en chilivlokken.

Zin in meer recepten met bloemkool? Hieronder het heerlijke recept van bloemkoolrijst goreng:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.