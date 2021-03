Is een hand rozijnen een goed tussendoortje?

Recensie De ta­ke-awaymaal­tij­den van Uniek in Beek en Donk zijn 'tafelklaar'

16:50 Voor de take-awaygerechten van Eeterij Uniek in Beek en Donk hoeven we geen kookinstructie te volgen, alleen de tafel dekken volstaat. Jammer dat de vis wat te lang is gegaard, maar wat een heerlijke desserts! Boordeling 7.