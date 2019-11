Is elke dag bouillon van botten drinken echt zo goed voor je?

Onder meer Kim Kardashians oudere zus Kourtney zweert bij het ‘superfood’: bouillon van botten. Veel New Yorkers beginnen hun dag met bouillon in plaats van een beker koffie. Een Italiaanse chef in New York kreeg dit in de gaten en verkoopt nu bouillon in bekertjes, om onderweg op te drinken.



In Amsterdam verkopen de Bouillon Brothers de 'bone broth’ online. En bij onze zuiderburen in Gent maakt Kabir Zalaki de bouillon in zijn zaak Yoroi vers. ,,Ik verkoop de drank dan diepgevroren. Ik laat bio-gecertificeerde beenderen van runderen, met gewrichten en staart erbij, samen met bio-vlees en bio-groenten 48 uur lang koken. Zo komen voedingsstoffen uit de botten en het merg vrij en krijg je de gezondste drank ter wereld: vol collageen en aminozuren. En nog lekker ook. Voor een portie van 200 milliliter betaal je 3,50 euro.”



Drink het dagelijks en je merkt een heilzame werking, belooft Kabir. ,,Het helpt bij artrose en reuma, is goed voor de huid, versterkt de gewrichten, geeft een energieboost, verhoogt je weerstand en heeft een ondersteunende werking op de darmen.”