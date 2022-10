Is kokosolie echt supergezond of juist niet? Voedingsdeskundige vertelt hoe het zit

Vraag het onsOns panel van deskundigen beantwoordt al je persoonlijke vragen. Over lijf en leden, hart en ziel. Ook een vraag? Mail naar zo@dpgmedia.nl . Deze keer beantwoordt onze expert voedingsdeskundige Karine Hoenderdos de vraag: is kokosolie nou wel of niet gezond?

Over kokosolie doen veel verhalen de ronde, weet voedingsdeskundige Karine Hoenderdos . Zo zou het ontstekingsremmend werken, helpen bij afvallen of zelfs bij dementie.

,,Deze gezondheidsclaims zijn allemaal niet bewezen. Er zijn nog maar weinig wetenschappelijke studies naar kokosolie gedaan. Als er al onderzoeken zijn, zijn die vaak maar van korte duur of met proefdieren in plaats van mensen.”

,,De resultaten zijn bovendien wisselend: soms is er een positief effect, soms negatief en soms is er helemaal geen effect. Gebruik kokosolie dus niet als product om gezonder te worden. Als je uitsluitend naar de samenstelling kijkt, dan zie je dat kokosvet voornamelijk bestaat uit verzadigde vetzuren. Dat heeft mogelijk een cholesterolverhogende werking.:”

,,Het voordeel van kokosolie is dat je het op hoge temperatuur kunt verhitten. Het is daarom heel geschikt om bijvoorbeeld mee te wokken. Gebruik kokosolie af en toe en wissel af met bijvoorbeeld olijfolie of arachideolie.”

Waarom gebruiken zoveel mensen kokosolie?

In de rubriek Koken & Weten dook gezondheidsjournalist Tijn Elferink eerder dit jaar in kokosvet. Hij ontdekte dat er er maar weinig onderwerpen zijn in de voedingswereld waarover de meningen zo verdeeld zijn. Voor- en tegenstanders slaan volgens hem elkaar nog net niet met kokosnoten de hersens in.

Het vet wordt geprezen vanwege voordelen variërend van spiergroei tot gewichtsafname en minder kans op ziektes als diabetes type 2. De keerzijde is dat kokosvet veel verzadigd vet bevat. En verzadigd vet zorgt voor een stijging van de slechte cholesterol, wat weer een risicofactor is voor hart- en vaatziekten, schreef Elferink.

Quote Er zijn inderdaad gunstige effecten bekend van MCT-vetzuren Ingeborg Brouwer, hoogleraar voeding voor gezond leven

De namen kokosvet en kokosolie worden door elkaar gebruikt, maar het is hetzelfde. In het Nederlandse klimaat is de toestand van het goedje vast, in warme gebieden vloeibaar. Daarom hebben we het in Nederland meestal over kokosvet. Dat kokosvet bij Nederlandse kamertemperatuur vast is, duidt op aanwezigheid van veel verzadigde vetten. Want: hoe vloeibaarder een vet, hoe meer onverzadigde vetzuren (en dus gezonder). Met die verzadigde vetten begint de verwarring. En verwarring gedijt nu eenmaal goed bij complexiteit.

,,Er zijn inderdaad gunstige effecten bekend van MCT-vetzuren”, zegt Ingeborg Brouwer. De hoogleraar voeding voor gezond leven aan de Vrije Universiteit Amsterdam is gespecialiseerd in vetzuren. ,,MCT-vetzuren zijn vetten met 8 of 10 koolstofatomen.”



Vanwege die voordelen zijn er sporters die MCT-vetten gebruiken. ,,Maar het is een misverstand dat kokosvet een MCT is”, zegt Brouwer. ,,Kokosvet bevat vrij veel C12, een LCT met 12 koolstofatomen.” Er zitten echter heel weinig MCT-vetzuren met 8 of 10 koolstofatomen in kokosvet.

Onderzoek naar kokosvet is ethisch niet mogelijk

Maar dat kokosvet geen MCT is, betekent nog niet dat kokosvet leidt tot hart- en vaatziekten, erkent Sander Kersten, hoogleraar Voeding, Metabolisme en Genomics aan de Wageningen Universiteit. ,,Ja, kokosvet bevat veel verzadigd vet, verzadigd vet laat cholesterol stijgen en cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. We weten alleen niet of kokosvet daadwerkelijk tot hart- en vaatziekte leidt.”

Zo’n onderzoek is ethisch niet mogelijk. ,,Dan zou je de ene groep mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten veel kokosvet moeten geven en kijken of ze vaker een hartaanval krijgen dan de andere groep die geen kokosvet gebruikt.”



Meer over kokosolie hoor je hieronder in de podcast Koken&Weten:

