Is Willem de enige die dronken wordt van glas fris? Roep om onderzoek naar auto-brouwerijsyndroom

Het is de hoogste tijd voor wetenschappelijk onderzoek naar de mate waarin het auto brewery syndrome , ofwel de auto-brouwerijziekte, in Nederland voorkomt. Dat zeggen verschillende experts op het gebied van maag-, darm en leverziekten.

Directe aanleiding is ontdekking door het Leids Universitair Medisch Centrum van het autobrouwerijsyndroom bij Huissenaar Willem Aalbers (34), waar deze site dit weekend over schreef.



Aalbers kan dronken worden zonder een druppel alcohol te drinken, bijvoorbeeld na het drinken van suikerhoudende frisdranken en het eten van koolhydraatrijk voedsel. Bij deze aandoening zetten bepaalde gisten of bacteriën de darminhoud om in ethanol (alcohol). Het maagdarmkanaal werkt dan als een brouwerij.

Hoeveel patiënten als Aalbers zijn er nu in Nederland, vraagt Chris Mulder zich af. Hij is emeritus-hoogleraar maag-, darm- en leverziekten aan het academisch ziekenhuis VU AMC.



In het najaarsnummer van MAGMA, het vakblad voor ruim vijfhonderd maag-, darm- en leverspecialisten in Nederland, roept hij zijn vakgenoten op om dit syndroom in Nederland op de kaart te zetten.

Vrijwel nooit herkend

De brouwerijziekte is een medisch vrij onbekende aandoening. De ziekte wordt volgens Mulder vrijwel nooit herkend en wordt niet of nauwelijks gediagnosticeerd. Het is daarmee onbekend hoe vaak de ziekte voorkomt.



De productie van lichaamseigen alcohol komt bij iedereen voor en hoort bij een normale spijsvertering, maar dan gaat het om minieme hoeveelheden. Bij mensen met het autobrouwerijsyndroom zijn de alcoholproducerende gisten en bacteriën in sterke mate en zeer actief aanwezig, waardoor extreme alcoholniveaus in het bloed kunnen ontstaan. Bij Aalbers is de alcohol-producerende bacterie klebsiella pneumoniae in de ontlasting aangetroffen.

Expert op het gebied van leververvetting

Aalbers is de eerste proefpersoon in Nederland bij wie het autobrouwerijsyndroom wetenschappelijk is aangetoond. Dat onderzoek is verricht onder leiding van Maarten Tushuizen, expert op het gebied van leververvetting door onder andere lichaamseigen alcohol.



Tushuizen wil nu nagaan hoeveel mensen in Nederland daadwerkelijk deze aandoening hebben en hoe ze het beste behandeld kunnen worden. Het is volgens emeritus-hoogleraar Mulder aannemelijk dat het auto-brouwerijsyndroom vaker voor zal komen bij patiënten met diabetes en/of obesitas.

