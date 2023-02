Italianen hebben de lekkerste tomaten, maar ook zij gebruiken tomaten uit blik

Koken & EtenTomaten mogen dan oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen, de Italianen hebben de allerlekkerste. Tenminste, dat vinden ze zelf. En wie in Italië komt, proeft inderdaad de zon in de rijpe tomaten die je daar op je bord krijgt. Maar zijn zulke tomaten ook in ons land te koop?

Vraag je aan een willekeurige voorbijganger in Napels wat zijn favoriete pasta is, dan is dat een simpele spaghetti met knoflook en olie. En tomaten. Umberto Fusco is ervan overtuigd dat tomaten nergens zo smaken als de exemplaren die uit zijn geboortegrond groeien. ,,De vulkanische grond, de zon. Dan heb je geen ingewikkelde kooktechnieken nodig. Simpel is zo lekker”, zegt de Napolitaan, ondernemer en ambassadeur van de Italiaanse stad.

Er zijn veel verschillende tomaten. En - heel belangrijk - de ene is de andere niet. Gebruik nooit San Marzano-tomaten voor je bruschetta, maar altijd de kerstomaat. Groene tomaten zijn zalig in een salade, weet Fusco, die in een vroeger leven voetbalmakelaar was en aan de weg timmert om Napels een beter imago te geven.

Altijd scheuren

Bij je plaatselijke super vind je niet al die soorten, maar groente- en fruitzaak Da Lello heeft ze allemaal in huis. Fusco wijst ze aan: de ciliegino die wij kerstomaat noemen, de datterino die de vorm heeft van een dadel. En vergeet de piennolo niet. Die tomaten - met een leerachtig velletje - snijd je niet, maar bak je kort in olie. ,,Als je spaghetti maakt, bak je de pasta, nadat je die al dente hebt gekookt, één minuutje mee in de saus. Dan doe je basilicum erbij. Let op: niet snijden, altijd scheuren. Peper erover en klaar.” Basilicum gebruik je trouwens nooit met vis of schelpen.

Quote In vulkani­sche bodem is produceren voor een plant stressvol. Dat zorgt voor overle­vings­drang Rik Lootens, Syngenta Seeds

De regels zijn streng, wat vis en zeevruchten betreft. Bij vongole eet je wel tomaten, bij de goedkopere schelpen lupini juist niet, legt Umberto uit. ,,En combineer nooit de marzano met zeevruchten!”

Dat Italianen dol zijn op hun tomaten snapt Rik Lootens van Syngenta Seeds wel. ,,In vulkanische bodem is produceren voor een plant stressvol. Dat zorgt voor overlevingsdrang. De plant stopt liever meer energie in de overleving, dus door vruchten te dragen. Ja, die zijn lekker van smaak. Ze hebben een hoger drogestofgehalte en meer suikers.”

Quote Helaas is het niet altijd makkelijk om in Nederland aan goede, gerijpte, zoete tomaten te komen Bijbel van de Italiaanse keuken

Het kan, die smaak verbeteren. Bijvoorbeeld door het zoutgehalte te verhogen. Het gebeurt ook, volgens Lootens. Met TomatoVision laat het zaadbedrijf aan klanten zien welke rassen zij kunnen telen, welke tomatenrassen eraan komen en welke extra smaak krijgen ,,In de kleine types, cherrytomaatjes bijvoorbeeld, en met de babyplums en snackfruit wordt dat zeker gedaan.”

Nederlanders kijken bij het kopen van tomaten naar de prijs

Wat niet helpt, is dat Nederlanders scherp naar de prijs kijken. ,,De consument kijkt vaak alleen naar de prijs en dan ga je als teler toch meer voor volume.” De telers beantwoorden nu eenmaal de vraag. ,,Ook al zijn er uitzonderingen.” Koken is voor veel mensen een last. Dan staat het kiezen van goede ingrediënten niet altijd voorop, weet Lootens. ,,Terwijl het zo lekker kan zijn om umami-smaken te verkennen.”

De oplossing? Verse tomaten uit Italië scoren is lastig, want de weg van de Vesuvius naar hier is ver. En dat terwijl een rijpe tomaat die, vers geplukt, onder de Italiaanse zon vandaan komt misschien wel één van de lekkerste ingrediënten ter wereld is, schrijven de auteurs van de Bijbel van de Italiaanse Keuken.



Helaas is het niet altijd makkelijk om in Nederland aan goede, gerijpte, zoete tomaten te komen. Wij gebruiken voor onze sauzen liever goede bliktomaten, die op het hoogtepunt van hun rijpheid zijn ingeblikt, dan waterige kastomaten. Neem in dat geval gepelde tomaten, geen stukjes, want die hebben meer smaak. Een andere tip: knijp de tomaten voordat je deze in de pan doet kapot om te zorgen voor een gelijkmatige garing.’



Wie een intensere smaak wil, kan ook nog een blikje goede tomatenpuree kopen. Ontzuur de tomatenpuree wel eerst door hem even mee te bakken. Hierdoor verdwijnt de zurige, blikkerige smaak.

Tomaten voor de putanesca

In Napels trekken ze hun neus niet op voor tomaat uit blik. Een snelle manier om pasta te maken, is de beroemde putanesca, aldus Fusco. ,,Je gebruikt dan san marzano-tomaten, maar geen verse. Die gebruik je alleen voor in de salade. Je neemt gepelde uit een blik.” Die blikken staan hier ook in veel supermarkten. In de saus horen volgens Fusco kappertjes en olijven. ,,Je moet wel Gaeto-olijven nemen. Die komen uit het gebied tussen Napels en Roma en zijn buitengewoon smaakvol.”

