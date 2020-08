Jaar lang gratis chips (400 zakken!) voor wie dit Vlaamse bedrijf een nieuwe collega bezorgt

Dat belooft het bedrijf Poco Loco, dat veel van de huismerken uit de lokale supermarkten maakt. Het aantal medewerkers steeg de afgelopen vijf jaar van 380 naar meer dan 700. Maar dat zijn er lang niet genoeg, want het bedrijf breidt uit.



,,We hebben een sterk tekort aan medewerkers, mede omdat de arbeidsmarkt in Vlaanderen niet bepaald denderend is’’, zegt HR-manager Geert van Cauwenberge. ,,Met deze actie proberen we op een leuke manier de aandacht te trekken.’’

Wervingscampagne

Het bedrijf is dringend op zoek naar 20 nieuwe werknemers, naast de 25 vacatures die reeds openstaan. Het gaat om functies op kantoor, in de productie of in de weekendploeg. Wie de tip geeft en het bedrijf een nieuwe collega bezorgt, krijgt een jaar lang gratis tortillachips.



,,Dat zijn ongeveer 400 zakken’’, zegt Van Cauwenberge. ,,Iedere dag één, plus nog wat extra. Ik kan me voorstellen dat de tipgever niet meteen 400 zakken wil ophalen. Dus het is ook mogelijk de lading halfjaarlijks of per kwartaal op te halen. Daar bedenken we wel wat op.’’

Op 1jaargratischips.be kun je de gegevens insturen van de persoon die volgens jou geschikt is voor een baan bij het bedrijf en diegene uitnodigen om te solliciteren. Als die persoon na een gesprek inderdaad wordt aangenomen, krijgt de tipgever de beloning.



Van Cauwenberge benadrukt dat ook Nederlanders mee kunnen doen. Als tipgever, of als toekomstige medewerker. ,,We hebben al een aantal mensen die hier werken, maar wonen in Nederland.’’

De actie is weer eens wat anders, vindt Van Cauwenberge. ,,De wervingscampagne is nu bijna een week oud en het loopt qua reacties nog niet echt storm. Voor ons is het geen moeite: we produceren zo’n miljoen zakken chips per dag, dus die vierhonderd zakken kunnen er ook wel bij.’’

