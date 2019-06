Je basilicumplantje wéér verpieterd? Dat blijkt ook de bedoeling

Het eerste onderwerp van Foodbusters is intrigerend. In 3,5 minuut is te zien hoe het echt zit met basilicum. De Foodbusters laten Chris Blok van Wageningen University aan het woord. Wat blijkt? Het ligt aan ons en aan de voeding. ,,De plantjes hebben niet veel voeding als we ze in huis halen.”



Extra voeding betekent immers: duurdere planten. Waarom zouden de telers er meer voeding in doen als mensen het maar een keer gebruiken? Dat is weggegooid geld. Maar een ‘plofplantje’ is het niet, vindt Blok. ,,Nee, want op het moment dat het plantje wordt afgeleverd, heeft hij potentie om doorgeteeld te worden.”