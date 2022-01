Je smaak verloren door corona? Met deze app laat chef-kok Michael je weer genieten van lekker eten

Wat Eten We Vandaag: Zelfgemaak­te kroepoek van garnalen

Kroepoek is hét bijgerecht voor gerechten uit de Chinese of Indonesische keuken of gewoon lekker als snack tussendoor. Wist je dat kroepoek ook makkelijk zelf te maken is? Maak de zelfgemaakte kroepoek van garnalen een dag van te voren in verband met de droogtijd in de oven.

23 januari