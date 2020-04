Juist nu belangrijk om gezond te eten: ‘Voor je het weet, weeg je tien kilo meer’

Koken & etenVeel van de corona-patiënten die op de intensive care liggen, hebben overgewicht. Vooral een dikke buik vormt een risico . Daarom is het goed juist nu gezond te leven. Want, waarschuwt voedingscoach Erica Cacciuolo, de kilo’s vliegen er nu aan.

Het is nooit slim om de hele dag op de bank te hangen, Netflix en een bak pinda's onder handbereik. Maar juist in deze tijd van thuisblijven is het goed om jezelf in goede gezondheid te houden of te krijgen: tussen de 65 en 80 procent van de corona-patiënten die op de intensive care liggen, heeft overgewicht. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), waarschuwt. En Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar obesitas in het Erasmus MC noemt buikvet als risicofactor.

Niet dat je meteen op de intensive care terecht komt als je te dik bent, uiteraard. Maar als het coronavirus je te pakken krijgt, sta je sterker als je in goede conditie verkeert. Juist nu moeten we daarom gezond leven, stelden voedingsexperts in Het Parool.



Eenvoudig is dat niet. ,,Iedereen gaat nu troosteten”, zegt Erica Cacciuolo, eigenaar van De Menucoach. Ze weet het, want ze heeft sinds een paar weken veel minder werk als voedingscoach. ,,Ik heb ook twee weken op de bank gezeten met chips.”

Touwtjespringen

Bij haar clientèle merkt ze het ook. ,,Er zijn klanten die me in paniek bellen. De coronakilo’s vliegen eraan. De klanten die bij mij komen zijn van nature niet heel sportief, dus voor hen is het extra moeilijk. Als ze dan het advies krijgen om niet naar buiten te gaan, dan hebben ze een extra excuus om niets te doen. Sommigen heb ik verplicht om naar buiten te gaan. Met tien minuten touwtjespringen in de tuin ben ik al tevreden.”



Zelf heeft ze een korte detoxkuur gedaan na haar bankhangperiode. ,,Het is moeilijk om met nieuwe gewoonten te beginnen in deze tijd: alle dagen lijken op elkaar en veel mensen hebben moeite om in een ritme te komen. Door de veranderde omstandigheden kleden ze zich misschien niet eens aan, ze lopen niet meer naar de auto, niet naar de printer. Verder ben je thuis dicht bij de koelkast. Je voelt je misschien niet prettig en eet dan om 10 uur alweer iets.”

Volledig scherm Chips en Netflix: een bekende combinatie voor veel thuisblijvers. © Shutterstock

Quote Het is moeilijk om met nieuwe gewoonten te beginnen in deze tijd: alle dagen lijken op elkaar Erica Cacciuolo Toch: probeer het. ,,Kleed je aan. Ga eerst een half uurtje wandelen voordat je achter je computer gaat zitten. Werk in blokken: maximaal twee uur werken achter elkaar en dan even rondlopen. Neem een gezonde lunch en ga daarna ook weer even wandelen. Al is het maar vijf à tien minuten.”



Ook zo belangrijk: op de weegschaal gaan staan, dan zie je snel genoeg of het goed gaat. ,,Voor je het weet weeg je tien kilo meer”, waarschuwt Cacciuolo. ,,Om die reden zou ik zeggen: doe normale kleding aan en niet je joggingbroek. Bij een normale broek merk je het snel genoeg als je je rits niet meer dichtkrijgt.”

Er zijn twee soorten klanten, zegt de coach. ,,Je hebt de mensen die het al moeilijk hadden, die gaan nu onderuit. Maar anderen, die al in een routine zaten en die gezond eten, gaan wel goed. Als je goed eet en je lichaam is verzadigd, dan val je niet terug.”



Ook al is er geen quick fix, één ding kan iedereen doen. ,,Verhoog je groente- en fruitinname, dan heb je minder behoefte aan ongezonde snacks. Ik raad iedereen aan om vooral meer groenten te eten: zit je op 200 gram per dag, ga dan naar 300 gram. Zit je op 50 gram, verhoog de inname dan naar 100 gram.”

Het Voedingscentrum heeft een gedeelte op de eigen site gemaakt over de coronacrisis. Een deel daarvan gaat over gezond eten. De belangrijkste tips die daar worden gegeven:



1. Houd je gebruikelijke eetpatroon aan. Neem je op je werk ook geen koek bij de koffie? Doe dit dan thuis ook niet. Eet je drie boterhammen bij de lunch en drink je een glas melk? Doe dit thuis ook.

2. Werk niet door tijdens de lunch. Als je eet terwijl je iets anders doet, eet je vaak meer. Tijdens de maaltijd zelf, maar ook daarna.

3. Eet niet meer dan je nodig hebt. Probeer goed te letten op de hoeveelheden die je eet, zeker als je minder beweegt. Net als Cacciuolo zeggen de experts van het Voedingscentrum: houd je gewicht in de gaten.

4. Richt je huis gezond in. Op de site kun je checken of jouw huis slim is ingericht. Stiekem krijg je daarin tips om subtiel je huis te veranderen. Heb je bijvoorbeeld magneten van hamburgers of pizza op je koelkast? Zit snoep in een doorzichtige verpakking? Ligt het fruit in het zicht? En scheppen we groente als eerste op? Allemaal piepkleine veranderingen die samen helpen gezonder te eten.