Kan voeding dienen als medicijn?

Makreel is onderge­waar­deerd visje: ‘Het zijn de graatjes’

19 maart In een op de vijf Nederlandse huishoudens staat weleens makreel op het menu, vooral gestoomde of uit blik zijn populair. Het visje verdient vaker een plek op ons bord, vindt het Visbureau, en zet de vis deze maand in de etalage als ‘vis van de maand’.