Kans groot dat Nespressofans binnenkort zonder hun favoriete cupjes komen te zitten

Koken & etenDe fans van Nespresso moeten even geduld hebben. De productie van hun favoriete koffie is niet toereikend. Daardoor is de kans groot dat ze binnenkort zonder cupjes van hun favoriete smaak komen te zitten.

Er zijn grotere problemen in de wereld zou je zeggen, maar zonder je favoriete koffie komen te zitten is wel ontzettend balen. Je zal maar net geen cafeïne kunnen verdragen en verslingerd zijn aan decaf lungo of decaf espresso. Helaas. Maar de shops van Nespresso zijn al een poosje dicht. Online bestellen kan wel, maar het aanbod is beperkt. En zal alleen maar afnemen, zo is de voorspelling.

Minder dan normaal

Het klopt dat er ‘momenteel meerdere smaken niet op voorraad’ zijn, meldt producent Nesté aan een fan op Twitter ‘Onze productiecapaciteit is even wat minder dan normaal, veiligheid en gezondheid gaan ook hier voorop’, schrijft Nestlé aan een teleurgestelde fan. ‘We hebben momenteel een kleiner aanbod, zodat we toch koffie kunnen blijven leveren. We hopen snel meer te kunnen bieden, maar weten helaas nog niet wanneer.’

Quote We hebben momenteel een kleiner aanbod, zodat we toch koffie kunnen blijven leveren. We hopen snel meer te kunnen bieden Nestlé op Twitter Sorry, schrijft Nestlé aan een andere fan. ‘In verband met de huidige situatie hebben we tijdelijk de productie gedeeltelijk stil gezet, zo waarborgen we de gezondheid van onze geliefde collega’s.’

De fabrieken zijn niet helemaal dicht, zo valt op de site van Nespresso te lezen: ‘Onze fabrieken zijn nog steeds operationeel. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers heeft onze prioriteit en we hebben onze fabrieken zo ingericht dat we alle benodigde maatregelen konden nemen.’



De veiligheidsmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de productie bij Nestlé op een lager pitje staat. ‘In deze uitzonderlijke tijden ligt onze prioriteit bij de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Onze productie is aangepast om alle aanbevolen en voorgeschreven voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. Dit betekent dat sommige producten tijdelijk niet beschikbaar zijn.’