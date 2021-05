Kantine universiteit verkoopt alleen nog vega: ‘Een straf voor de vleeseter’

Het is volgens onderzoekers binnen de TU een belangrijke stap in het plan om de gehele campus binnen tien jaar CO 2 -neutraal te maken. ,,Als we serieus iets aan klimaatactie willen doen, moet dus ook ons voedselpatroon veranderen”, zegt Andy van den Dobbelsteen, coördinator duurzaamheid van de TU Delft. Hij heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar CO 2 -uitstoot van de 25.000 studenten en 5600 medewerkers. Na gas en elektriciteit blijkt voedsel de grootste vervuilende factor te zijn.



Met de overstap naar een vegetarisch en veganistisch aanbod kan dat in de toekomst de helft van de uitstoot in de kantines schelen, legt hij uit. ,,Op elk belegd broodje zat wel een plakje vlees. De universiteit had altijd een sterk vleesgeoriënteerde catering, terwijl dat niet per se overeen komt met de behoeften van veel studenten.”