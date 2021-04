‘Kefir is super gezond’: feiten en fabels rondom populair melkdrankje

Koken & etenWe geloven niet alles zomaar. Daarom onderzoeken we hier de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: wat is er te claimen over kefir?

Er is geen twijfel over mogelijk, stond onlangs in Tubantia: zonder de oerkefir van de Raw Milk Company uit De Lutte was Jan uit Oldenzaal veroordeeld tot een permanente lockdown. Ida uit ­Losser heeft geen eczeemklachten meer sinds ze hun kefirhangop eet en dorps­genoot Rubia is van haar darmkrampen af. Een wondermiddel, als je dit mag geloven, maar geen spoor van deze recensies op de sociale media of website van het bedrijf. ‘Als uw review medische claims bevat, kan het zijn dat wij deze niet in zijn volledigheid mogen plaatsen’, staat er. Doet het bedrijf dat toch, dan riskeert het een boete van 1,5 ton.

Kefir, door melkzuurbacteriën en gisten gefermenteerde zuivel, was even net als chiazaad: goed voor van alles, hoorde je, las je. Over de kefir uit Overijssel, ook in sommige Amsterdamse winkels te koop, vroeg tv-zender RTV Oost zich eerder zelfs af of dit ‘een wonder in een glas’ is. Het lijkt of iedereen het over de mogelijke gezondheidsvoordelen mag hebben, behalve de makers.

Claims, maar dan indirect

Het kan van geval tot geval verschillen, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Maar over het algemeen geldt dat een bedrijf geen claims met betrekking tot gezondheid mag doen in eigen uitingen, als het niet wetenschappelijk is onderbouwd. Niet op etiketten dus, en ook niet op de bedrijfssite. Iemand mag daar niet laten weten dat het product positieve effecten op de gezondheid heeft gehad. Ook niet op de sociale media van een bedrijf. ,,Dit zijn ook claims, maar dan indirect.”

Quote Kefir werd al in Russische ziekenhui­zen gebruikt en dat deden ze waarschijn­lijk niet voor niets Ton Baars, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht Vertellen diezelfde mensen aan een krant dat we te maken hebben met een wondermiddel, dan mag het wel. ,,Zolang die mensen er maar niet voor betaald krijgen.” En je mag alleen zeggen dat iets ‘gezond’ is als dit gekoppeld is aan een goedgekeurde gezondheidsclaim met een duidelijke uitleg. Of de rauwmelkse kefir uit De Lutte echt een wondermiddel is? Wie zal het zeggen? Het familiebedrijf in ieder geval niet.



Daar komt nog bij: de meeste kefir die in de supermarkt wordt verkocht is helemaal geen kefir, dat zocht tv-programma Keuringsdienst van Waarde al eens uit. Het is vaak een aangezuurd melkproduct dat geen gist bevat. Daarom maken sommige mensen hun kefir met een zogenoemd ‘knolletje’: een organisme met korrels die in een bloemkoolachtige vorm groeien. Daarmee krijg je echt een totaal ander drankje dan wat je in de meeste supermarkten koopt.

Wetenschappers zijn het onderling ook niet met elkaar eens. ,,Kefir werd al in Russische ziekenhuizen gebruikt en dat deden ze waarschijnlijk niet voor niets”, zei Ton Baars, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht eerder tegen deze site. Wetenschapper Eddy Smid was kritischer. ,,Melkzuurbacteriën uit kefir kunnen mogelijk helpen bij het herstel van darmproblemen die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door het gebruik van antibiotica”, zei de hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Universiteit Wageningen. ,,Maar als iemand al gezond is, word je er niet gezonder van. Bovendien, mensen kunnen gezond zijn, het is onzin om specifieke levensmiddelen gezond te noemen.”

Uit gepubliceerd onderzoek van Baars blijkt dat mensen die dagelijks een glas kefir drinken verbeteringen van hun gezondheid ervaren. Maar wat kefir nu precies gezond maakt, is volgens de onderzoeker nog niet duidelijk. ,,Het kunnen de levende bacteriën, probiotica, of schimmels zijn. Of niet de bacteriën zelf, maar de gevriesdroogde stofwisselingsproducten ervan. Die noemen we postbiotica. Ik vermoed zelf dat de complexiteit van de kefir uitmaakt.” Het lijkt erop dat het ervan hangt of het drankje is gemaakt met echte kefir.

In zuurkool zitten ook goede bacteriën. Hieronder vind je het recept van een heel lekkere variant van de hotdog met zuurkool erin:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: