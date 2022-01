KitKat en Maggi bij AH uit de schappen na conflict met Nestlé over prijsverhogingen

Wat is inflatie?

De inflatie is in december opgelopen naar 5,7 procent, het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers naar buiten brengt, zorgden met name de hogere voeding- en energieprijzen ervoor dat de inflatie verder is opgelopen.



Maar wat betekent inflatie precies?

Als er sprake is van inflatie zijn de prijzen (gemiddeld) gestegen. Daardoor kun je met eenzelfde hoeveelheid geld minder goederen kopen. De waarde van geld kun je afmeten aan het aantal producten dat je ervoor kunt krijgen. Inflatie zorgt er dus voor dat geld minder waard wordt. Met andere woorden: als alle prijzen stijgen, kun je met eenzelfde bedrag minder kopen. De Nederlandsche Bank probeert de inflatie te beperken tot zo’n 2 procent, maar met name de laatste maanden van 2021 ligt dit percentage dus een stuk hoger. Dat komt vooral doordat de vraag naar veel producten en diensten een stuk hoger ligt dan het aanbod. Denk aan grondstoffen voor voedsel of de vraag naar gas.



Volgens het CBS was de gas- en elektriciteitsrekening in de laatste maand van 2021 bijna 75 procent hoger dan een jaar eerder. In november was de prijsstijging hier op jaarbasis 57,4 procent. Verder stegen vlees, groente en fruit in prijs. Over het hele jaar gemeten lagen de consumentenprijzen gemiddeld 2,7 procent hoger dan in 2020. Een jaar eerder was de prijsstijging 1,3 procent. Vooral de prijsontwikkeling van energie droeg bij aan de hogere inflatie in 2021. Elektriciteit was afgelopen jaar gemiddeld 22,2 procent duurder dan een jaar eerder. In 2020 betaalde je voor stroom nog 39,6 procent minder dan het jaar ervoor. Gas was gemiddeld 16,7 procent duurder dan het jaar ervoor. In 2020 was sprake van een stijging van 2,6 procent.