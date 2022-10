Klimaatrapport: Maximaal twee keer per week vlees eten om het klimaat te redden

Het State of Climate Action 2022-rapport onderzocht hoe het staat met het terugbrengen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het doel is om die in 2030 te hebben gehalveerd om zo de temperatuurstijgingen te beperken tot 1,5 graden boven het normaal.

De onderzoekers concludeerden dat de wereld nog lang niet goed genoeg op weg is om dit doel te behalen en dat het er vooralsnog somber uitziet. Daarom doen de onderzoekers een paar aanbevelingen. Zo zouden alle mensen uit Europa, Amerika en Oceanië maximaal twee keer per week vlees, ter grootte van een hamburger, mogen eten. Daarnaast moet onder andere het openbaar vervoer zes keer sneller worden uitgebreid en moet de ontbossing snel worden teruggedrongen. Ook de kolencentrales moeten sneller sluiten en moet de overheid vijf keer sneller de financiering voor fossiele brandstoffen afbouwen.

Extreem weer

Een van de onderzoekers wees op het extreme weer dat dit jaar overal ter wereld te zien was. ,,De wereld heeft de verwoesting gezien door slechts 1,1 graden opwarming”, zegt Ani Dasgupta. ,,Elke fractie van een graad is van belang om mensen en de planeet te beschermen. We zien vooruitgang in de strijd tegen klimaatverandering, maar we winnen nog steeds in geen enkele sector.”