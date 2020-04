Koken met Blik: Met deze (verrassende) ingrediënten maak je een snelle nasi

Jansen kookt vandaag zijn koelkast en vriezer leeg. ,,Met iets wat ik heel goed kan, en dat is nasi bakken.’’ Met onder andere een blikje Smack, sambal en specerijen gaat hij aan de slag. En wat volgens de chef-kok het belangrijkste is voor een goede nasi: rijst pakken van gisteren.



Hij begint met het snijden en bakken van de Smack. ,,Een goede nasi moet goed gevuld zijn’’, vindt Jansen. ,,Er kunnen ook lekkere spekblokjes of hamblokjes in, als je die nog hebt liggen.’’ De olie gaat in de pan en hij bakt de Smack krokant. Ook gebruikt Jansen gedroogde specerijen. ,,Want dat is vandaag de opdracht: koken uit mijn voorraadkast.’’