Koken met de kinderen in de vakantie? Dit zijn de toppers

Koken & EtenMet het hele gezin koken is natuurlijk het gezelligst. De kerstvakantie is het perfecte moment om eens samen de keuken in te duiken. Ben je op zoek naar inspiratie en weet je niet waar je moet beginnen? Wij hebben de leukste kookboeken voor kinderen geselecteerd, vol met recepten waar je samen mee aan de slag kunt.

De Zilveren Lepel voor kinderen

Pizza, pasta, spaghetti... De meeste kinderen zijn dol op de Italiaanse keuken. De Zilveren Lepel voor kinderen is gebaseerd op de beroemde kookbijbel De Zilveren Lepel en bevat recepten voor hoofdgerechten, lunches, snacks, toetjes en baksels. Het boekje is speciaal aangepast zodat de kooktechnieken en smaak aansluiten bij de jongere chef-koks.



Het boek geeft extra aandacht aan veilig en schoon koken. Daarnaast krijgt de lezer algemene tips en wordt er bijvoorbeeld uitgelegd welk keukengerei je wanneer nodig hebt. Dankzij speciale illustraties is iedere stap van een recept makkelijk te volgen.

De Kleine Banketbakker

Zijn je kinderen dol op koekjes, toetjes en taartjes? Dan zorgt De Kleine Banketbakker voor een groot feest in de keuken. Banketbakker Cees Holtkamp is verantwoordelijk voor het merendeel van de recepten in het boek en kreeg daarbij hulp van zijn kleindochters Anna en Stella Meijles.



Anna en Stella bedachten samen met hun opa welke recepten terug moesten komen in De Kleine Banketbakker, waardoor het vol staat met baksels die goed te doen zijn voor kinderen vanaf 5 jaar oud.

Basics to Brilliance Kids

Donna Hay weet wel het een en ander van koken met kinderen. De Australische voedselstylist en schrijfster is onder meer te zien in televisieprogramma's als Donna Hay: Basics to Brilliance Kids en Junior MasterChef Australia. In het boek Basics to Brilliance Kids, dat trouwens gewoon Nederlandstalig is, zijn veel van haar beste recepten voor kinderen verzameld - met een nieuwe gezonde twist.



In het boek staan ruim 120 eenvoudige recepten die geschikt zijn voor het hele gezin. Het boek is niet alleen leuk voor familie-etentjes. Het is ook leuk om door te bladeren voor inspiratie bij bijvoorbeeld picknicks of filmavonden.

Eten met Nijntje

Eten met Nijntje is een lees- en kookboek ineen. Er staan namelijk niet alleen recepten in, maar je leert ook met vijf verschillende leesverhalen meer over de achtergrond van eten. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe kaas wordt gemaakt en neemt Nijntje je mee naar een moestuin en een boomgaard.



De verhalen en recepten in het boek zijn bedacht door chef-kok, worstenmaker en vader Samuel Levie. Iedereen kan aan de slag met de recepten, maar het leukst zijn ze voor peuters en kleuters.

Het Grote Kinderkookboek

Wil je dat de kinderen lekker zelf aan de slag laten gaan in de keuken? Dan kun je ze loslaten met Het Grote Kinderkookboek van Karin Luiten, culinair journalist en auteur van meerdere kookboeken.



Het doel van het boek is om kinderen plezier in koken te laten krijgen, want: jong geleerd is oud gedaan. Luiten combineert in Het Grote Kinderkookboek haar twee eerder verschenen boeken Lekker Opscheppen en Lekker Uitpakken. Naast recepten staat het boek vol met weetjes en grapjes.

