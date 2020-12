Komen kerstboodschappen in de knel? Personeel supermarkten in actie voor beter loon

FNV schortte het cao-overleg vorige week op, omdat de vakbond niet kan leven met het loonbod van de supermarktbazen. Dat bod, 1,5 procent salaris erbij in 2021 en vanaf 2022 nog een stijging van 2,5 procent, ligt volgens de FNV onder het inflatieniveau en pakt met de stijging van de pensioenpremie erbij per saldo negatief uit voor het nettoloon van de 300.000 supermarktmedewerkers.



De vakbond wil een loonsverhoging van 5 procent. Deze salarisstijging zou met terugwerkende kracht op 1 april van dit jaar moeten ingaan.

Beroep op jongeren

Een andere harde eis van de vakbond is dat de supers van de toeslagen op zon- en feestdagen afblijven. Werkgevers willen die toeslagen halveren (van 100 naar 50 procent). Volgens Marit Martens, sectorhoofd Handel bij de FNV en betrokken bij de onderhandelingen, zijn het vooral jongeren die van deze halvering de dupe worden. ,,Juist deze groep werkt vaak op zondag en tijdens feestdagen. Wij doen met name een beroep op jongeren om in actie te komen tegen de slechtere arbeidsvoorwaarden die nu op tafel liggen. Het zou mooi zijn als juist de jeugd in verzet komt en hun dienst op zondag een keer overslaat’’, vindt Martens.

Quote We willen dat ze ingaan op onze eisen. En anders houdt het op Marit Martens, FNV FNV had het ultimatum richting werkgevers (Vakcentrum namens de zelfstandige ondernemers/franchisers en de VGL namens de grote supermarktketens) in twee delen gesplitst. Eerst kregen de supermarkten tot gisteren 12.00 uur de tijd om in te gaan op de vakbondseisen.



Martens: ,,We hebben een brief gekregen dat de werkgevers nog best een stap willen zetten. Voor ons is dat te nietszeggend. Het is heel simpel: we willen dat ze ingaan op onze eisen. En anders houdt het op.’’ FNV geeft de werkgeversorganisaties nog tot donderdag 10 december 12.00 uur de tijd om deze eisen in te willigen. Als dit niet gebeurt, volgen er meteen acties.

Werkonderbrekingen

Wat voor acties dit zijn, is nog niet duidelijk. „We zijn volop bezig met de voorbereiding. Het kan heel divers zijn, van werkonderbrekingen tot petities”, aldus Martens. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er dagenlange stakingen worden afgekondigd. ,,Nee, we willen niet dat klanten de dupe worden. Het is ook niet de bedoeling dat de kerstinkopen in gevaar komen. Hooguit bestaat de kans dat je naar een andere supermarkt moet als er toevallig net een werkonderbreking is in de winkel waar je altijd boodschappen doet.’’ Toch verwacht hij chaos in de supermarkten. ,,Het wordt hoe dan ook ontzettend druk want bijna iedereen eet thuis en moet dus naar de super, dat wordt een gekkenhuis.’’

Werkgeversorganisatie Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers noemde het eigen bod, met een loonsverhoging van 4 procent in twee jaar tijd eerder nog ‘constructief’. FNV noemt het juist onbespreekbaar dat er pas over 15 maanden een extra 2,5 procent bovenop het loonbod van 1,5 procent zou komen en dat de toeslag gehalveerd wordt. De supermarktwerkgevers boekten volgens FNV het afgelopen halfjaar immers 16 procent meer omzet door de coronacrisis.

Nog niet klaar

Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum, meldt dat haar organisatie teruggaat naar de achterban (supermarkten) om te kijken of er ‘nog wat kan worden bewogen’. ,,Wat ons betreft zijn we nog niet klaar met deze onderhandelingen voor een nieuwe cao. We willen terug aan tafel om het conflict op te lossen.’’

Of dit gaat lukken is nog maar de vraag, aangezien Hoogstraaten nu al aangeeft niet te kunnen ingaan op een aantal FNV-eisen. Hoogstraaten vindt een loonsverhoging die met terugwerkende kracht moet ingaan, bijvoorbeeld niet werkbaar. ,,Dat is administratief niet te doen in een branche met zoveel verschillende winkels, eigenaren en betaalsystemen.’’ Ook vindt ze de 100 procent toeslag op zondag niet meer van deze tijd. ,,We hebben een economie die 24 uur draait, daar past deze regeling niet meer in.’’ Volgens haar zorgen de coronamaatregelen van supermarkten (onder meer inzet extra personeel) dat er ook extra omzet moet worden gedraaid om uit de kosten te komen. ,,Maar nogmaals, we zijn nog niet klaar met onderhandelen, er zit nog ruimte. Daarom hoop ik dat acties niet hoeven, maar dat we opnieuw gaan praten.’’

