Kookboek Paskal Jakobsen en Edwin Vinke: ‘Je kunt nooit genoeg wijn ergens in lazeren’

De titel zou zomaar een liedje van Bløf kunnen zijn. Ruige Kost gaat echter niet over muziek, al is jammen een term uit de popmuziek. Dit boek verhaalt van goed bereid eten, gezondheid en niet in de laatste plaats, de hechte vriendschap van twee perfectionisten. Allebei hebben ze het ver geschopt in hun leven. Paskal als frontman van Bløf, Edwin als chef van het met twee Michelin-sterren gekroonde restaurant De Kromme Watergang in Slijkplaat. Sinds vijf jaar zijn ze zakenpartners in Paskals streetfood-bistro Hard & Ziel in Middelburg. Daaruit groeide een diepe vriendschap.