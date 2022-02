Koud water of kokend water? Zo kook je je aardappelen het best

‘Met name bij gezinnen met jonge kinderen is de aardappel nog onverminderd populair’, meldde agrarisch nieuwsplatform De Akkerwijzer afgelopen november nog. 68 procent van de gezinnen met kinderen van 5 tot 12 jaar geeft aan zo’n zes keer per week aardappels te eten, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. ,,Met een groot gezin is er niks goedkoper dan aardappels eten”, zei John Kruythof onlangs op deze site.

Hoe je je aardappels kookt is een punt van discussie. Experts leggen uit hoe je dit het beste doet. ,,Het goed bereiden van een aardappel begint al bij de inkoop”, aldus Paul Zonnenberg, eigenaar van restaurant Jacketz dat is gespecialiseerd in gepofte aardappelen. ,,Nederland is aardappelland nummer één. Niet zozeer omdat we de meeste aardappelen eten (leuk weetje: dat is Portugal), maar omdat wij vooral heel goed zijn in het ontwikkelen en telen van aardappels.”

Quote Alleen een groene aardappel moet je schillen, de rest is gewoon eetbaar Paul Zonnenberg, eigenaar van restaurant Jacketz

Je kunt daarom het best eens naar de markt gaan in plaats van naar de supermarkt, en vragen om de aardappel van het seizoen, geeft Zonnenberg als tip. Chef-kok Jimmy de Leeuw sluit zich hierbij aan: ,,We kennen allemaal verschillende soorten appels, maar van piepers weten we maar weinig, terwijl er zoveel soorten zijn. Vraag ernaar, zou ik zeggen.”

Met of zonder schil?

Veel mensen schillen hun aardappels nog steeds, volgens De Leeuw zou dat niet altijd moeten. ,,Aardappels met schil zijn een stuk lekkerder. Zeker bij een opperdoezer zou ik deze er niet vanaf halen.” Zonnenberg: ,,Tenzij ik een heel clean gerecht wil hebben, schil ik aardappels nooit. Je loopt zonder die schil veel smaak en vitaminen mis.” Niet zeker of je de schil kan eten? ,,Alleen een groene aardappel moet je schillen, de rest is gewoon eetbaar”, aldus Zonnenberg.

De Leeuw: ,,Borstel je aardappels schoon of spoel deze af en zet ze onder koud water. Niet te veel, want dan gaat er smaak verloren.”

Waarom koud water? ,,Als je aardappelen meteen in kokend water legt heb je de kans dat de buitenkant van de aardappel te snel gaar wordt, terwijl de kern nog niet mee opgewarmd is. Met koud water voorkom je dus dat de aardappels oneven gaar worden”, tipt Zonnenberg, ,,Bij kleine piepers (of kleine stukken) maakt dit minder uit.”

Duur van koken verschilt per aardappel

Over het algemeen geldt voor het koken van aardappel een tijd van 15 tot 20 minuten. De Leeuw raadt aan het een beetje in de gaten te houden. ,,Je kunt tussendoor gewoon in de aardappels prikken, dan zie je vanzelf of ze gaar zijn.”

Hoe weet je dat ze gaar zijn? ,,Als je er helemaal doorheen kunt prikken. De kooktijd van een aardappel verandert trouwens door het jaar heen. Aardappels die langer hebben gelegen, moeten ook langer in de pan”, aldus Zonnenberg.

Je kunt naast het ouderwets koken veel meer dingen doen met aardappelen. “Probeer eens drooggekookte aardappels in de oven, die worden zo heerlijk krokant”, tipt De Leeuw. Uiteraard poft Zonnenberg zijn aardappel het liefst. ,,Met schil in de oven en wat zout erop, dat trekt er dan heerlijk in.”

