Kun je lange tijd maagzuurremmers slikken? De feiten en fabels op een rij

FEIT: Maagzuur is nuttig

Maagzuur breekt ons voedsel op in stukjes, zodat de dunne darm er voedingsstoffen uit kan opnemen. ,,Er zitten meer stoffen in maagsap die je spijsvertering helpen’’, zegt maag-darm-leverarts Pieter Jan de Jonge van het Erasmus MC. Doordat maagzuur erg zuur is - ongeveer net zo zuur als citroensap - doodt het slechte bacteriën. ,,Daarmee kun je maagdarminfecties voorkomen’’, zegt David van Bodegom, hoogleraar Vitaliteit aan de Leyden Academy. ,,Aaseters zoals gieren hebben niet voor niets de zuurste maagsappen: op dode dieren die zij eten leven schadelijke micro-organismen.’’