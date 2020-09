Last van verstopping? Dit fruit kan je klachten verlichten

Reportage Acht miljoen liter bier en een omzet van 1,3 miljard: zo overleeft München zonder Oktober­fest

19 september Het Oktoberfest in München – vandaag zou de aftrap zijn – gaat niet door. Dit jaar geen beelden van schuimend bier in enorme pullen, geserveerd door dirndls met spannende decolletés. In Beieren komen normaliter 6 miljoen mensen op het festival af, ze zorgen voor een omzet van 1,3 miljard. Deze site peilde het ‘verdriet’ en de leegte.