Lekker badderen in de geur van bier; het kan straks hier

Op dit moment wordt er gebouwd aan een nieuw complex met wellness, een bed and breakfast en een klein tabaksmuseum. Dat de nieuwbouw eindelijk van start is, is een lichtpunt in zware tijd. „Met onze Othmar-bierbrouwerij merken wij de gevolgen van corona zeker, dan is het mooi dat we ons kunnen richten op dit nieuwe project. Dat is een mooie afleiding”, zegt Dirk Heupink.