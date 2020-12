Luxe borrelplanken getest: ‘In je eentje eet je zo een plank leeg’

VIDEO Ophef in supermarkt: beveiliger sleurt onruststo­ker uit winkel na weigeren mondkapje

17 december Een klant die weigerde een mondkapje te dragen is gisteren op hardhandige wijze uit een filiaal van supermarkt Vomar in Den Helder verwijderd. Op een massaal bekeken filmpje is te zien hoe de oudere man door een bewaker aan zijn benen de zaak wordt uitgesleept. De directie van de Noord-Hollandse supermarktketen betreurt de gang van zaken. ,,Dit is absoluut niet ons beleid.”