Mama verrassen op Moederdag? Zo maak je van je supermarkttoetje een echt sterrendessert

Twee sterren heeft restaurant De Lindenhof in Giethoorn, dus chef-kok en eigenaar Martin Kruithof weet waar hij over praat als het om culinaire hoogstandjes gaat. Maar met een pak yoghurt uit de supermarkt als basis kan hij ook wel uit de voeten. ,,Je moet vooral niet te moeilijk denken’’, tipt hij. Het belangrijkste uitgangspunt is volgens hem om op zoek te gaan naar mooie, verse producten. Dus rijpe, goudgele mango’s in plaats van zo’n harde groene waarmee je een ruit in kunt gooien. Kruithof: ,,Bij het bedenken van desserts kijk ik ook naar de kleuren van de ingrediënten, ik vind het fijn als die goed bij elkaar passen.’’