Mannenfinale: dit is de winnaar van Heel Holland Bakt Nog een keer

Koken & etenDe finale van Heel Holland Bakt Nog een keer was vanavond een strijd tussen mannen. Cas, Gwenn en Jacques namen het tegen elkaar op in de speciale editie van het populaire bakprogramma, dat vorige week 1,9 miljoen kijkers trok.

Gwenn ging ervandoor met de overwinning. Vooraf was hij de man met de beste kaarten, door de drie speldjes die hij kreeg als Meesterbakker van de week in eerdere afleveringen.

De finale was bijzonder omdat alle vrouwen waren uitgeschakeld: Gwenn, Cas en Jacques waren overgebleven. De aflevering begon ook op speciale wijze. Leve de opera, zong presentator André van Duin uitbundig, bijgestaan door juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven. Niet zo gek, want een opera was de taart die ze moesten fabriceren. ,,De slagroomtaart van de Fransen", aldus Van Beckhoven. ,,Strakke randen", waarschuwde Van der Heijden de mannen vooraf.

,,Falen is geen optie", zei Gwenn. Dezelfde spirit was evenzeer voelbaar bij de andere mannen. Op de achtergrond klonk Bizet, terwijl de laagjestaarten vorm kregen. Jacques maakte er eentje met een spiegelgladde bovenkant. Mooi en nog lekker ook, met een ‘lekker krokantje’ aldus Van Beckhoven. Hij mocht trots zijn, vond collega-jurylid Van der Heijden.



Ook die van Gwenn viel in de smaak. De alcohol was goed te proeven en hij was rijk van smaak. Cas was al voor het oordeel heel blij. Ook daar weer een goed krokantje en een fijne koffiesmaak.

Quote Ik ben meer van de boe­ren-patisserie Cas

Macarons - in twee smaken - zijn leuk om te maken. Als je er tijd voor hebt dan, voegde Gwenn er fijntjes aan toe. Ze moesten even groot zijn, zodat ze in een doosje pasten. André van Duin liet zich intussen bijscholen in alle Franse termen die horen bij de verfijnde, brosse amandelkoekjes. Macaroneren bleek een hele kunst, omdat het mixen van de ingrediënten niet te kort mocht, maar ook niet te lang. ,,Ik ben meer van de boeren-patisserie", zei Cas, terwijl hij de creaties van Gwenn beschreef als ‘high class’. Jacques haalde schouders op: ,,Ik heb geen idee hoelang”, zei hij over de oventijd. ,,Ik heb craquelé-macarons", constateerde hij na afloop toen hij zijn koeken bestudeerde.



De beste macarons bleken gebakken door Gwenn. Bij de andere bakkers was het woord ‘te’ van toepassing en stopten de juryleden de koekjes niet eens in hun mond om te proeven.

Volledig scherm Gwenn © Beeld uit de uitzending

Steekje los als je houdt van nougatine maken

Nog zo'n moeilijke opdracht was het bouwwerk op de tweede bakdag. Dat moest zijn gemaakt van nougatine, een harde vorm van noga dat bestaat uit suiker en hazelnoten. Ze moesten er ook soesjes bij bakken. ,,Het is erop of eronder", vond Gwenn.



Jacques was opgetogen, want hij was al verder in de wedstrijd gekomen dan vorige keer. In 2014 moest hij voor de eindstreep de tent verlaten. Zijn koekhuis bleek minder stevig gebouwd dan hij had gehoopt.

Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nougatine fabriceren was niet het favoriete klusje van Gwenn. ,,Als je daarvan houdt, dan zit er een steekje bij je los", mopperde hij tegen Van der Heijden, waarop zij snedig antwoordde dat collega Robèrt het leuk vond. En dan vielen zijn stukken nougatine ook nog eens uit elkaar.



Niet dat de zaken er bij Jacques beter voorstonden. Zijn nougatine was flexibel en da's moeilijk bouwen, met zachte wanden. Het moest een molen worden, maar pijnlijk genoeg was een molen niet te herkennen in het bouwsel. ‘Hoofdconducteur’ Cas, met een bijpassende pet, had een stoomtrein gemaakt met echte stoom van droogijs. Gwenn bouwde een gitaar, verwijzend naar zijn andere hobby. ,,Heel tof gemaakt”, vond de Brabantse patissier Van Beckhoven. De smaak was ook nog een verrukkelijk, volgens zijn collega.

Prijsuitreiking

Bij de prijsuitreiking draaide het om de Gouden Taartschep. De familieleden waren in de tuin aanwezig en waren uiteraard vooral te spreken over hun eigen zoon, vader, echtgenoot of vriend. De mannen wilden alle drie revanche. Gwenn was eerder finalist. Nu was hij winnaar. Jacques was sportief en vond dat hij ‘veel van hem kon leren'. Cas gaf toe dat hij het wel ‘balen’ vond. Gwenn was blij, zei hij droogjes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.