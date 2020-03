Mars legt tijdelijk grootste chocoladefabriek ter wereld stil in verband met corona

Over de Tong Thuis Carla recenseert nu restau­rants ‘to go': een grote doos met Oosterse gerechten bij De Rozario in Helmond

9:09 In deze tijden van corona switcht Over de Tong van schrijven over een bezoek aan een restaurant naar Over de Tong Thuis. Restaurant De Rozario bijt het spits af en kookt voor zijn gasten thuis. Beoordeling 7,5.