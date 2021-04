Martijn laat mensen die hun smaak verloren weer proeven: ‘Ik vind het soms zelf echt niet te eten’

Wat Eten We Vandaag: Frisse salade met makreel en sinaasap­pel­vi­nai­gret­te

9 april Makreel is een vette vissoort en door dat hoge vetgehalte combineert makreel goed met een vinaigrette. Traditioneel wordt een vinaigrette gemaakt met azijn, maar dat zuurtje vervangen we in dit recept door sinaasappel en citroen. Gecombineerd met mango en appel is deze frisse salade een echte lente topper!