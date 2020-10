McDonald’s lanceert vegetarische McKroket

McDonald's Nederland geeft aan dat het aantal verkochte vegetarische producten de afgelopen twee jaar is verdriedubbeld, en wil met de Veggie McKroket inspelen op de groeiende behoefte van klanten om minder vlees te eten. Het is een tijdelijke actie van de keten.

Meer vegetarische opties

De vegetarische variant op de McKroket is tussen 20 oktober en 23 november te verkrijgen in de Nederlandse restaurants van de fastfoodketen. Gezien de huidige coronamaatregelen kunnen gasten enkel hun bestelling doen via de McDrive, Take Out en Mc Delivery.