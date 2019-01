McDonald's maakt Happy Meal vegetarisch

De Engelse veggiewrap is nog niet in Nederland verkrijgbaar, meldt McDonald's woordvoerder Eunice Koekkoek. ,,Voorlopig hebben wij die plannen nog niet. Maar we blijven de trends volgen.” De wrap kan alleen ingevoerd worden als die past in de voedingswaarde van een Nederlandse Happy Meal.

Voor volwassenen introduceerde McDonald’s in Nederland vorig jaar twee vegetarische hamburgers: de McChicken Veggie en de Homestyle Crispy Chicken Veggie. De Veggie Burgers zijn gemaakt van zuivel, zeewier en vezels. Volgens de keten eet 55 procent van de Nederlanders drie of meer dagen per week geen vlees bij de warme maaltijd. In Nederland zijn nog geen vestigingen die een volledig vegetarisch menu voeren.



In India opent McDonald's dit jaar twee vestigingen met alleen vegetarische opties., beide in Noord-India. De ene vestiging komt in Amritsar, het spirituele centrum van de sikhs. De andere komt in Katra, het startpunt van veel pelgrimages naar de Hindoestaanse bergtempel Vaishno Devi.