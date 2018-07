Medewerker Starbucks maakt stotteraar belachelijk

Spraakgebrek

Afspiegeling

De woordvoerder van het bedrijf erkent dat de eerste reactie van het bedrijf was 'niet ideaal'. ,,Een voucher van 5 dollar geven is niet de manier waarop we deze zaken behandelen. We willen dat iedereen in onze vestigingen komt en een fijne ervaring hebben. En dit was geen afspiegeling daarvan.'' Volgens Reggie Borges reageerde Sam aardig toen hij opnieuw werd benaderd en zou hebben gezegd dat mensen fouten maken. Hij zou Starbucks blijven bezoeken.

Borges maakte duidelijk dat de werknemer die bij het incident betrokken was niet meer bij de koffieketen werkt.