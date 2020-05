Meer ruimte voor horeca: gaat het coronaterras straks over twee verdiepingen?

We mogen bijna weer het terras op, maar dan wel op anderhalve meter afstand van elkaar. En dus snakt de horeca in Nederland naar meer terrasruimte. Werkloze podiumbouwers in Den Bosch hebben daarom nu een twee verdiepingen tellend 1,5 meterterras in de markt gezet, in één dag neer te zetten op elk willekeurig plein. ,,Zo kan de horeca toch nog wat terugverdienen.”

Ja, even zaten ze wel in zak en as bij Coreworks afgelopen maand. Wat kan je in deze tijd nog als leverancier van steigers en podia, gespecialiseerd in evenementen met meer dan 10.000 toeschouwers? Paaspop, Pinkpop of 7th Sunday? ,,Alles is afgezegd. Er komt nul euro binnen", vertelt mede-eigenaar Bart van Schaaijk.



Zijn 27 man aan vast personeel is nog in dienst en dat wil Van Schaaijk graag zo houden. ,,Dus toen duidelijk werd dat er tot 1 september ook echt geen andere grote evenementen meer zouden komen, zijn we snel andere plannen gaan bedenken.”

Volledig scherm Een tijdelijk terras van Coreworks © Coreworks

En zie daar: het 1,5 meterterras. In allerlei formaten en uitvoeringen neer te zetten. ,,Van een heel plein vol met terrasstoelen tot een klein terrasje voor de friettent”, vertelt Van Schaaijk. En dat moet de capaciteit op terrassen flink verhogen, als alle tafels na heropening op zeker anderhalve meter van elkaar moeten staan.

,,Zo kan de horeca, als ze weer open mogen op 1 juni, toch wat geld terugverdienen”, hoopt Van Schaaijk. Want van Amsterdam tot aan Geertruidenberg, overal leeft de vraag of de horeca per 1 juni tijdelijk meer ruimte kan krijgen op pleinen en parkeerplaatsen.

Veiligheid is ‘uiteraard’ het belangrijkste, zegt Van Schaaijk ook. In Groningen waren al plannen voor een terras over twee verdiepingen. Dat gaat uiteindelijk niet door vanwege de vrees dat het te veel bezoekers trekt en daarmee een potentiële infectiehaard wordt. ,,Dat moet inderdaad goed gereguleerd worden”, zegt Van Schaaijk.

,,Je moet ook aan de aan- en afvoer van mensen denken, zodat niet iedereen een tafeltje gaat zoeken of in lange rijen moet staan. Maar dat kan best met een goede routing en bijvoorbeeld tijdslots. Uiteindelijk is dat iets voor de horecazaken om uit te werken.” In hoeverre zo'n terras er mag komen, hangt dan ook vooral van de gemeente af, zegt Van Schaaijk. Er zijn al wat contacten in Den Bosch en Tilburg, maar er ligt nog niets vast.

De tafeltjes staan in elk geval allemaal anderhalve meter uit elkaar of er zit een ‘kuchscherm’ tussen. Ook is er maar één looproute. ,,Afhankelijk van hoe de regels van Koninklijke Horeca Nederland precies geïnterpreteerd worden, wordt de capaciteit op een al bestaand terras zo vijftig tot zeventig procent groter", stelt Van Schaaijk.

Maar ook op plekken waar nog geen terras staat, zoals op pleinen, kunnen er zo extra stoelen komen. Het initiatief daarvoor moet komen vanuit de gemeente of vanuit horecazaken. ,,Meerdere horecazaken kunnen bijvoorbeeld op het plein voor hun deur zo'n terras bouwen en de opbrengst daarvan delen.” Het bedrijf heeft tot 10.000 vierkante meter aan terrasruimte beschikbaar. Een terras is in een uurtje of vier neergezet.