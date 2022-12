Meer zelf koken, plus goedkoper en gezonder eten: dit zijn de eettrends van 2023

Koken & EtenIn de rubriek Beter Eten schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink over wat hem opvalt op het gebied van eten en drinken. Culinaire experts kijken vooruit: hoe hele bloemkolen in 2023 vlezige braadstukken uit de oven verdringen.

2023 wordt het jaar van planten en paddenstoelen. Naast groente en fruit komen volgens Wouter Bijdendijk ook noten, bollen, wortels, bloemen en paddenstoelen op het menu te staan. De antropoloog en etnobotanicus bracht onlangs een boek uit: Plantkracht. Een ‘heilzaam plantenboek’ dat hij schreef met zijn broer Joris, sterrenchef bij onder andere Rijks en Wils. ,,In een tijd van milieuvervuiling, een pandemie, klimaatverandering en welvaartsziekten is het goed om na te denken over onze eeuwenoude band met de natuur.”

De groentetrend zet in 2023 door, zegt ook Thomas van Burg. Hij is medeoprichter van Cheflix, een online videokookboek waar bekende chefs kijkers stap voor stap meenemen. Omdat het leven duurder wordt, verwacht hij dat we minder vaak uit eten gaan. ,,We gaan vaker thuis uit eten”, denkt Van Burg. ,,We gaan meer tijd in onze eigen keuken besteden, waar mensen zelf gerechten willen maken en daarom de skills willen ontwikkelen om thuis te koken.”

Quote Als je groente net als grote stukken behandelt, komt het er net zo mooi uit te zien Sander de Ponti, foodstylist

Is koken met groente saai? Integendeel, zegt Sander de Ponti, die als foodstylist betrokken is bij menig reclame of productverpakking. ,,Waar groente in het verleden klein werd gesneden en gekookt, zie ik steeds vaker hele groente. Hele bloemkolen worden in de oven of op de barbecue geroosterd of langzaam gegaard. Net als vlees wordt de hele bloemkool meerdere keren met een lekkere marinade ingesmeerd. Als je groente net als grote stukken behandelt, komt het er net zo mooi uit te zien.”

Kennis uit de vleeskeuken wordt volgens De Ponti één op één op allerlei groenten toegepast. ,,Zo heb je pompoen Wellington waarbij de ossenhaas uit het klassieke recept is vervangen door pompoen. De pompoen wordt in bladerdeeg ingepakt, met een lekker mengsel van champignons en broodkruim. Dan bak je 'm even af en heb je een prachtig en verrassend resultaat.”

Quote Dat planten en schimmels je lichaam en geest kunnen ondersteu­nen doen we vaak af als bakerpraat­jes. Zonde, want planten worden wereldwijd al duizenden jaren gebruikt als medicijn Wouter Bijdendijk

Supermarkten worden minder populair voor de groenteboodschappen, verwacht Wouter Bijdendijk. Want: bewerkte voeding is uit, echte voeding - die rijk is aan voedingsstoffen - is in. ,,Bovendien zullen steeds meer mensen hun eigen groente en fruit kweken. Iedereen wordt boer. Planten en paddenstoelen kun je gewoon in huis kweken, in een potje of grote bak met aarde.

Ook voedselbossen en wildplukken zullen een vlucht nemen, denkt de plantenkenner. ,,Om te eten, maar ook planten en schimmels voor medicinale toepassingen”, ziet de broer van de sterrenchef. ,,Om ziektes te voorkomen, maar ook om kwaaltjes te behandelen. Dat planten en schimmels je lichaam en geest kunnen ondersteunen doen we vaak af als bakerpraatjes. Zonde, want planten worden wereldwijd al duizenden jaren gebruikt als medicijn.’’

Quote Ik verwacht dat mocktails, alcohol­vrije cocktails, populair­der worden Thomas van Burg, mede-oprichter van Cheflix over recepten die razend populair zijn op het platform

Hoewel milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn ook steeds belangrijker worden, staat gezondheid met stip op één. Van Burg van Cheflix ziet dat dat verder gaat dan groente eten. ,,Ik verwacht dat mocktails, alcoholvrije cocktails, populairder worden. Bij restaurants zie ik wijnarrangementen steeds vaker plaatsmaken voor alcoholvrije arrangementen.”

De drie professionals voorzien ook een culinair comeback-jaar. Bijdendijk ziet een zonnige toekomst voor oergranen en vergeten groentes. Bij broer Joris staan schorseneer, pastinaak, koolraap en crosnes op het menu. Volgens Van Burg zijn het de klassiekers die de laatste maanden het best worden bekeken op Cheflix: ,,Pasta carbonara, rendang en het perfecte pizza deeg.”

De Ponti ziet een revival van de hasselback, een kooktechniek uit de jaren 50 van de vorige eeuw. ,,Die is ontstaan met aardappels”, weet de foodstylist. ,,Maar wordt nu ook op andere groente toegepast. Ook in een pompoen kun je inkepingen maken, die je vervolgens kunt vullen met kruiden, kaas of kruidenolies. Zo kun je eindeloos variëren en het resultaat ziet er heel feestelijk uit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.