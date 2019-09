Meester Keeman in Waalre krijgt een dikke duim

Inderdaad: brasserie Meester Keeman, in het centrum van Waalre, dankt haar naam aan ... meester Keeman, ofwel de gelijknamige schooldirecteur, want in dit pand op de Markt werd ook ooit lesgegeven. Een uitgelezen plek dus om herinneringen op te halen voor degenen die hier ooit op school hebben gezeten, zou je zeggen, maar dat valt ietwat tegen. Hier en daar wat nostalgische foto's, daarmee houdt het binnen wel op met de knipogen naar het verleden. Maar gelukkig hebben we het geheugen nog. En een hapje en een drankje als aangenaam intermezzo, want babbelen maakt sowieso dorstig.



Het interieur oogt extravert, robuust. Aan de voorzijde en in het midden van de zaak kunnen de gasten terecht die komen voor een kopje koffie of lunch. Achterin, op een verhoogde vloer, is het restaurantgedeelte. De ruime bar, met zwart-witgeblokte zuilen op een geblokte tegelvloer, is een blikvanger.



Gastheer en eigenaar Sjoerd Bannier biedt ons een prima tafeltje aan, met zicht op het hele restaurant. We nestelen ons op de bank tegen de wand. Ervoor staan tafeltjes voor twee, gedekt met linnen servetten. Rond de tafels in het midden staan roodgekleurde stoelen. De warme verlichting maakt dat de donkere uitstraling en vele bruintinten wat milder ogen. Rechts van ons zien we de open keuken, afgeschermd met een glaswand. Voor degenen die chef-kok Mark Meulensteen op de vingers willen kijken: vlak voor de keuken staan hoge bartafels en -krukken, met uitzicht op het fornuis. Zuilen, een dressoir en decoratieve planten maken dat de immense ruimte wat intiemer aanvoelt.



Patent



De overwegend jonge bediening ziet er patent uit. We ontvangen een overzichtelijke kaart, inclusief een vriendelijke, mondelinge toelichting over de specialiteit van de dag. Op de kaart zien we vooral veilige gerechten. Wat ons meteen opvalt zijn de schappelijke prijzen. We drinken ondertussen een glas Portugese witte wijn, Pé Branco, en die valt in de smaak. Het warme, knapperige brood met limoen-knoflookmayonaise dat we erbij krijgen geserveerd is top.



Om te beginnen bestellen we kreeft en de steak tartaar 'Meester Keeman'. Mijn tafelgenoot krijgt een knetterverse, gekookte halve kreeft - bepaald geen kleintje en correct uit de schaal gehaald - op kropsla, gegarneerd met blokjes mango en met een met kerrie op smaak gebrachte dressing, en ertussen dunne schijfjes courgette en een flinke kletskop. Mijn gast geniet! Aan de vleeskant valt evenmin te klagen. De glimmende steak tartaar is uitstekend, grofgesneden en aangemaakt met olijfolie, peper en zout. Dotjes eigeelcrème, sous-vide bereid, decoreren de tartaar. Eromheen liggen details als fijngehakte kappertjes, hardgekookt eiwit en schijfjes brioche. Ongecompliceerd goed.