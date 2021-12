Meneer en mevrouw Hamersma geven fantastische ovengerecht voor kerst: bloemkool, varken en zalm

Nu we in november voor de eerste keer opa en oma zijn geworden (Nora heet ze; 8 pond; dank u) kregen we acuut last van huizenjeuk. Want al wonen dochter, schoonzoon en kleindochter op slechts twintig minuten fietsen, vanwege de vaste oppasdag zou het toch wel handig zijn als we nog dichter in de buurt zouden komen te zitten. Hoe dan ook, we hadden een alibi om ons ongegeneerd op Funda te verlustigen aan property porn. Wat ons tijdens eerdere zoektochten opviel, waren de vele Boeddhabeelden in de Nederlandse huizen. In de tuin, naast de deur, op de vensterbank, in de slaapkamer. In alle soorten en maten.