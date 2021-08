Meneer Hamersma vindt wijn van de vergeten scheurebedruif heerlijk bij teriyakizalm

‘Ik had geen Scheurebe,’ noteerde ik ooit eens. Het kwam uit de mond van een wijnimporteur. Nu meende ik toch dat hij dan juist blij had moeten zijn, omdat er geen hardnekkige vorm van huiduitslag was ge­diag­nosticeerd. Maar de spe­cialist in Duitse wijnen bleek destijds erg content dat hij sinds kort wel scheurebe had: ,,Voor mij is het als zeldzame post­zegels verzamelen. Wit van deze druif ontbrak nog in mijn assortiment.”