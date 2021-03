Met deze betaalbare koffie gaat Blokker de concurrentie aan met andere cupjes: 'Dan maar minder marge’

Waarom lanceert Blokker een eigen koffiemerk?

Jeanine Holscher: ,,Voor ons is het een heel logische combinatie. Blokker en koffie horen eigenlijk al honderd jaar bij elkaar. Zolang verkopen we al apparaten om koffie te zetten. Vorig jaar brachten we onze koffiecupmachine op de markt, en we merken dat dit apparaat vaak wordt gekocht. Mensen drinken door de coronacrisis ook veel meer koffie thuis. Vandaar dat we een volgende stap wilden maken en ook onze eigen koffiecups wilden ontwikkelen.’’

Het zijn dus cupjes en geen pakken filterkoffie?

,,Klopt. We hebben lang gezocht en uiteindelijk een Nederlandse branderij gevonden die onze koffie produceert. Een naam noem ik niet, maar deze branderij werkt veel voor de horeca en levert prima kwaliteit. Dick de Kock, oprichter van Coffee Company en koffiekenner, selecteerde vier smaken voor ons, waaronder ook een decafé. De koffie zit in cups die van aluminium zijn gemaakt. We gebruiken geen plastic. Ze zijn 100 procent recyclebaar. We vragen onze klanten de cupjes ook in een speciale zak - die krijgen ze van ons - te verzamelen en in de winkel in te leveren. Ze kunnen ook koffiecups van andere merken brengen. Het verzamelde aluminium wordt vervolgens verkocht. Waarna de opbrengst naar een goed doel, in dit geval The (zero) Hunger Project, gaat.’’

Koffiecups zijn behoorlijk prijzig.

,,Dat wilden we voorkomen. Premiumkoffie moet voor een groot publiek toegankelijk zijn. De ‘smaken’ zijn verpakt in dozen van twintig cups. De prijs bedraagt 2,49 euro per doos. Die lage prijs kunnen we vragen doordat we een grote speler zijn en veel tegelijk kunnen inkopen. Ja, we houden minder marge over dan onze collega's, maar dat hebben we er graag voor over.’’

Het is voor eerst dat Blokker food van het eigen merk verkoopt. Smaakt dit naar meer?

,,Het is niet onze bedoeling de foodmarkt te veroveren, maar het is niet uitgesloten dat we dit meer gaan doen. Binnenkort zullen we een nieuw product introduceren. Het moet aansluiten bij wat wij al in de winkels verkopen, zoals apparaten om mee te koken of bakken. Het is een welkome aanvulling op ons assortiment. Meer kan ik er nog niet over vertellen.’’

De lockdown treft ook de vierhonderd Blokker-winkels hard. Kunnen klanten vanaf woensdag bij jullie terecht voor winkelen op afspraak?

,,Zeker, we doen mee, ook al is het niet ideaal. Na de sluiting van de fysieke winkels introduceerden we eind vorig jaar eerst onze Blokker-Express, waarbij we de online bestellingen zelf bij de klanten thuis brachten. Een paar weken geleden zijn we overgestapt op ‘bel en bestel’, en dat combineren we vanaf 3 maart met ‘boek en bezoek’. Ik sta versteld van de flexibiliteit van onze vijfduizend medewerkers, want het is een partij geregel, alleen al met de logistiek. Als je me half december had gezegd dat we tot half maart dicht zouden blijven, had ik een rolberoerte gekregen. Ondertussen is het echt vijf voor twaalf en ik doe ook een moreel appel op het kabinet om alle winkels te openen. Dat kan echt op een veilige manier. We hebben onze mensen tot nu toe binnenboord weten te houden en dat wil ik ook zo houden. Blokker gaat dit overleven, maar dan moet er wel snel een einde komen aan deze situatie.’’

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.