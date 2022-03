Met deze lekkere eenpansgerechten bespaar je energie

Chinees paviljoen op Strijp-S in Eindhoven dicht door personeels­te­kort: ‘in april gaan we weer open’

EINDHOVEN – Chinees paviljoen You Ning op Strijp-S in Eindhoven is door personeelsgebrek gesloten. Nadat het in december kort na de opening vanwege corona alweer dicht moest, is het niet meer open geweest. Volgens uitbater Eveline Wu komt daar in april verandering in.

15 maart