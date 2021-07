Met deze omelet voorkom je een suikerdip in de sportschool

,,Het kan iedereen overkomen", aldus Verhoeff. ,,Als je niet of te weinig eet en toch een zware inspanning levert kun je dit gevoel krijgen. Als je zoals jij vandaag een actieve combinatie van cardio en krachttraining doet, dan moet je wel echt op je voeding letten. Een lage bloedsuiker wil zeggen dat het gehalte glucose in je bloed te laag is. Je zult dus voor dit soort stevige sportprestaties voldoende koolhydraten tot je moeten nemen.”

Schrik niet van het aantal koolhydraten

Verhoeff: ,,Wanneer je dit gevoel voelt opkomen is een glas suikerhoudende drank of een witte boterham een optie om je snel weer beter te voelen. Maar je kan natuurlijk beter voorkomen dat het mis gaat.” Beuk ging op zoek naar een passend gerecht. Hij vond onderstaande krachtbom. ,,Schrik niet van het aantal koolhydraten in dit gerecht. Het is bij uitstek een gerecht voor iemand die sport en naast krachttraining ook aan cardio doet.” ,,Koolhydraten geven je niet alleen de energie om die inspanning te leveren, maar als reactie op de opgenomen koolhydraten zal ook de insulinespiegel in je lichaam stijgen", aldus Verhoeff. ,,En insuline zorgt niet alleen voor de opname van suiker uit de bloedvaten, maar ook voor de opbouw van eiwitten in het spierweefsel.”

Bereiding

- Verhit de oven tot 180 °C.

- Breng in een pan de rijst met 150 ml water al roerend aan de kook. Draai als het water kookt het vuur laag en zet het deksel op de pan. Laat de rijst in 40 minuten gaar worden, roer hem dan even om en draai het vuur uit. Laat de rijst met het deksel op de pan nog 5 minuten nastomen.

- Snijd de peulen en bosui in grove stukken en laat de mais uitlekken.

- Verhit een ovenbestendige koekenpan met antiaanbaklaag, voeg de sojaolie toe en bak hierin de ui, knoflook en groenten 1 minuut aan. Breng op smaak met zout en peper.

- Breek de eieren in een grote schaal en mix ze met een garde. Voeg hier 1 eetlepel ketjap en 1 eetlepel sojasaus aan toe.

- Meng op het laatste moment de sambal door de groenten. Haal de pan van het vuur, giet het eimengsel over de groenten en zet de pan 10 minuten in de oven.

- Roer een dressing van 1 eetlepel ketjap met 1 eetlepel olijfolie, 2 eetlepels azijn en de tomatenpuree. Meng de helft van de dressing door de rijst. Verdeel de omelet samen met de rijst over de borden en besprenkel met de overgebleven dressing.