Met dit kerstmenu van Ramon Beuk hoeft de kok niet te stressen, maar geniet ‘ie mee

Koken & Eten Dit was 158 jaar geleden het eerste terras van Nederland (waar je alleen welkom was als je rijk was)

Mannen die een deftige hoed dragen. Met in de hand een wandelstok, serieus kijkend in de camera. Zittend op het eerste terras van Nederland op het Plein in Den Haag. Tegenwoordig een alledaags tafereel, maar vroeger was horeca voor de rijken. Voor de Haagse kak. Het Haags Gemeentearchief brengt een ode aan de hotels, restaurants en cafés in de stad.

30 november