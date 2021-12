Met dit kerstmenu van Ramon Beuk kan de kok ook rustig genieten

Ramon Beuk hoort het vaak: kerst is leuk, behalve voor degene die kookt. Dat familielid staat vaak te lang in de keuken en mist alle gezelligheid. Dat hoeft niet, weet Beuk en hij vertelt hoe je dat doet: heerlijk koken én genieten. Vandaag: van voorbereiding een dag van tevoren tot serveren.

,,De afgelopen drie weken heb ik elke week een recept gegeven”, zegt Beuk, die het kookboek Wayooh schreef. Het kerstmenu van de chef bestaat uit voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. ,,Die recepten gaan we over drie momenten verdelen. De dag ervoor kun je alles klaarmaken, de volgende dag hoef je het dan alleen nog af te maken en klaar te zetten.”

Een goede oven scheelt stress

Een goede oven is volgens Beuk essentieel. ,,Een goede oven scheelt je veel stress. Als je jouw oven kunt instellen op 85 graden, dan maak je dit menu met twee vingers in je neus.” En met een klein beetje hulp van anderen. ,,Maak met je gasten de borden op.” Tijdens koken wil je de keuken volgens de chef vooral voor jezelf hebben. ,,Maar omdat je alles al hebt voorbereid, hoef je het menu op de avond zelf alleen nog te serveren. Maak van het opmaken van de borden een leuk workshopje voor je gasten.”

Alle ingrediënten klaar voor het serveren.

Voorbereiding (een dag van tevoren)

Voorgerecht

- Bestrooi de zalm rondom met het zeezout.

- Plaats het op een bord, dek het af met plasticfolie. Plaats iets van gewicht op de zalm zodat het strak aandrukt (bijvoorbeeld een bakje gevuld met water) en plaats het in de koelkast. Laat de zalm een nacht in de koelkast staan. De volgende dag zal de zalm steviger van structuur en vol van smaak zijn.

- Rooster de sesamzaadjes al roerend in een hete pan bruin en laat ze afkoelen op een bordje. Dek ze af met plasticfolie en bewaar tot de volgende dag.



Avocadocrème:

- Maak de avocado schoon, doe het vruchtvlees in een staafmixerbak.

- Voeg de wasabi, de mayonaise en de sushi-azijn toe en pureer het met de staafmixer tot een crème.

- Stop de crème in een spuitzakje of een stevig diepvrieszakje. Knoop het zakje strak dicht en bewaar het in de koelkast.

Dressing:

- Meng de sojasaus, zonnebloemolie en limoensap met een garde door elkaar.

Hoofdgerecht

Groenten poffen:

- Plaats de aardappel, peen en de bol knoflook ongesneden en ongeschild op een ovenschaal. Dek het af met aluminiumfolie en laat het 1,5 uur garen in de oven op 180 graden.

- Haal de groenten uit de oven en laat ze afkoelen. Plaats de groenten afgedekt met plasticfolie in de koelkast tot we er de volgende dag verdere bereidingen mee gaan doen.

Sappen inkoken:

- Doe de rodebietensap in een ruime pan en laat deze op hoog vuur tot 1/3 inkoken.

- Doe hetzelfde in een andere pan met het wortelsap.

- Bewaar de ingekookte sappen tot de volgende dag.

Peren in rode bietensap:

- Schil de peren en snijd ze in 8 parten. Doe ze samen met de bietensap, het sap van een halve citroen en 25 g suiker in een pannetje. Breng aan de kook, draai het vuur laag, plaats een deksel op het pannetje en laat het 20 minuten zachtjes garen.

Wortelpuree:

- Hak de wortel in grove stukken en doe het met het ingekookte wortelsap en boter in een passend pannetje. Breng aan de kook, draai het vuur laag, laat het 10 minuten zachtjes pruttelen en pureer met de staafmixer.

Saus:

- Haal de afgekoelde gare knoflook uit de bol en doe deze samen met de overige ingrediënten voor de saus in een pannetje. Breng het aan de kook en laat het vocht op hoog vuur tot de helft inkoken. Pureer de saus met de staafmixer en maak op smaak met wat zout en peper.

Overige groenten:

- Maak de spruiten en sugersnaps schoon. Snijd bimi en asperges in gelijke stukken.

- Breng een pan met ruim water aan de kook (zorg dat het water blijft koken).

- Voeg de spruiten toe en kook deze 1 minuut mee.

- Voeg de vorige groenten toe en kook alles nog 1 minuut mee.

- Giet de groenten direct af en laat ze helemaal koud worden in ijskoud water.

- Neem de koude groenten uit het water en bewaar ze in de koelkast tot het moment van serveren.

Dessert

Suikerwater:

- Laat de suiker in het water oplossen door het samen aan de kook te brengen. Laat dit afkoelen.

Choco taartje:

- Smelt de boter en de chocolade.

- Breng 1 dl suikerwater aan de kook. Klop de eieren in een kom luchtig met een garde.

- Voeg al kloppend het suikerwater bij de eieren en blijf kloppen tot het een luchtige massa wordt.

- Meng de gesmolten boter en chocolade door het eimengsel. Roer de bloem en het zout er doorheen.

- Schep het beslag in een diepvrieszak en laat het volledig afkoelen.

Choco-passiecrème:

- Smelt het passiesap en wrijf dit met een lepel door een fijne zeef zodat de pitjes in de zeef achterblijven. Breng het passiesap, 30 g suikerwater en boter aan de kook.

- Neem de pan van het vuur en roer de chocolade door het warme vocht. Pureer de crème glad met de staafmixer.

- Doe de crème in een diepvrieszak en laat afkoelen. Bewaar de crème in de koelkast tot het moment van serveren.

Passiesaus/ -dressing

- Meng alle ingrediënten tot een dressing.

- Bewaar de dressing in een bakje of zakje in de koelkast tot morgen.

Bereiding (op de dag zelf)

Voorgerecht

Gemarineerde zalm:

- Leg de zalm op een snijplankje.

- Smeer de bovenkant in met de mosterd en bestrooi het met gebakken sesamzaadjes en fijngesneden bieslook.

- Snij de zalm vervolgens met een scherp mes in vier gelijke, strakke stukken.



Komkommersalsa:

- Snijd de komkommer (zonder het vruchtvlees) in plakken van 2 mm dik.

- Snijd de plakken in repen van dezelfde dikte en de reepjes in blokjes van dezelfde dikte.

- Snijd de rode peper fijn en meng het samen met de sushi-azijn en de olie door de komkommer en maak op smaak met wat zout.

Feestje van groenten uit het kerstmenu van Ramon Beuk.

Hoofdgerecht

Entrecote:

- Leg de entrecote op een bordje, smeer het in met wat olie, dek het af met plasticfolie en schuif het 1 uur in de oven op 65 graden. Haal de entrecote uit de oven en laat het buiten de oven afgedekt staan tot het moment van serveren.

Aardappelen:

- Verhit een pan met antiaanbaklaag, draai het op een zachte stand.

- Snijd de aardappelen doormidden. Doe 2 eetlepels olie in de pan en leg de aardappelen in de pan. Bak de aardappelen heel rustig (in 20 minuten) aan elke kant bruin. Leg de gebakken aardappelen op een bordje.

Dessert

- Smeer 4 espressokopjes in met boter en bestrooi deze met bloem.

- Maak een spuitzakje van de diepvrieszak door er een puntje uit te snijden. Spuit het beslag in de kopjes.

Bereiding (kort voordat je gaat eten)

Voorgerecht

- Snijd met een scherp mes een puntje van de spuitzak/diepvrieszak met avocadocrème, zodat er een spuitgaatje ontstaat.

- Spuit de avocadocrème op de borden, verdeel de zalm naast de crème en schep de komkommersalsa tussen de zalm en de crème.

- Bedruip met de dressing.

- Garneer het gerecht eventueel extra met enkele lange stengels bieslook.



Hoofdgerecht

- Zet de oven op 85 graden. Schuif de aardappelen in de oven.

- Verwarm de wortelpuree in een pannetje en plaats deze ook afgedekt in de oven.

- Verhit een pannetje met olie, fruit een half gesnipperd uitje en bak de geblanceerde groenten in 1 minuut aan. Voeg zout en peper toe en schuif de groenten in de oven.

- Verwarm de saus.

- Verhit een pannetje goed heet en bak de entrecote aan beide kanten ½ minuut aan. Leg de entrecote op een bordje en schuif hem bij de overige componenten in de oven.

- Verdeel de puree over de borden.

- Garneer met de aardappelen en de groene groenten.

- Plaats het vlees tussen de groenten.

- Maak af met de peertjes en Amsterdamse uien.

- Giet de saus over het gerecht. Eet smakelijk!

Dessert van stressloos kerstmenu van Ramon Beuk.

Dessert

- Verwarm de oven tot 225 graden.

- Doe de taartjes 7 minuten in de oven.

- Maak de borden op zoals te zien op de foto’s.

- Haal de taartjes uit de oven en schud ze direct uit de kopjes

- Leg de taartjes op het bord en serveer ze met een bol ijs.

