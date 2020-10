Met dit recept bak je overheerlijk zuurdesembrood

Koken & eten Lubach maakt vleesprodu­cen­ten belache­lijk: ‘You have to murder to call it a burger’

5 oktober Welke dag is beter om je visie op de discussie over namen van vleesvervangers te geven dan Dierendag, moet Arjen Lubach hebben gedacht. Gisteravond bespotte hij in het satirische Zondag met Lubach de vleesproducenten die klagen dat de namen van de vleesvervangers, zoals ‘kipstuckjes’ of ‘vegan schnitzel’, te veel lijken op die van echt vlees.