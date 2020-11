Met te zwaar rood krijgt kip het aan de stok, maar lichtvoetiger soorten laten zich smaken

Proef met herbruikba­re koffiebe­kers in Utrechtse cafés om drie miljard wegwerpbe­kers per jaar tegen te gaan

18 november In de Utrechtse cafés Vers en Lebkov & Sons is deze week een proef gestart met herbruikbare koffiebekers. Mission Reuse, een collectief van Natuur & Milieu, Recycling netwerk en Enviu, onderzoekt met de proef of koffiebekers kunnen worden vervangen door een herbruikbare variant.