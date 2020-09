Minderen na zomer vol alcohol? Dit zijn de vijf beste tips

De verkoop van alcoholvrij bier steeg de afgelopen jaren gestaag. Ook houdt bijna 40 procent van de Nederlanders zich inmiddels aan de gezondheidsnorm en drinkt niet meer dan één glas alcohol per dag. Toch hebben we in Nederland nog een lange weg te gaan, vindt Tom Bart van verslavingszorginstelling Jellinek. Bijna 11 miljoen van de Nederlanders drinkt nog wel een glaasje en de terrassen zitten bij mooi weer al gauw vol. ,,Het zit er een beetje ingebakken dat alcohol hoort bij gezellige gelegenheden, dat is natuurlijk niet gezond. We weten steeds beter wat de negatieve effecten van alcohol kunnen zijn.”

Maar hoe zet je de stap om te minderen met alcohol? We vroegen het aan Tom Bart en Jacqueline van Lieshout van Ontwijnen.nl, een website, boek en programma over tijdelijk of langer alcoholvrij zijn, om daarna bewuster te kiezen voor de rol die alcohol in je leven speelt. Dit zijn hun vijf beste tips.

1. Houd bij hoeveel je drinkt

,,Probeer eens een tijdje je alcoholgebruik bij te houden. Mensen hebben vaak niet door hoeveel ze nu werkelijk drinken”, stelt Bart. ,,Als mensen naar een terras gaan, nemen ze vaak uit gewoonte een biertje. Gaan ze vervolgens bij een vriendin langs, dan komt daar weer een biertje bij en tijdens het avondeten drinken ze misschien nog een wijntje. Dat gaat bij sommige mensen op de automatische piloot. Dwing jezelf om een keer bij te houden hoeveel glazen je op een dag drinkt. Je zult zien dat het misschien toch hoger is dan je had verwacht. Als je weet hoeveel je op een dag drinkt kun je daar vervolgens op bijsturen.”



2. Wees kritisch naar jezelf

,,Als je wilt minderen, wees dan heel kritisch op jezelf”, zegt Jacqueline van Lieshout. ,,Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je heel duidelijke afspraken maakt met jezelf? Stel dat je afspreekt dat je op vrijdagavond drie drankjes mag drinken. Lukt dat dan en hoe voel je je na die derde?”



Over minderen met alcohol kan Van Lieshout heel kort zijn: ,,Als je het had gekund, had je het allang gedaan. De meeste mensen kunnen het gewoon niet en nemen zich iedere maandagochtend voor: nu gaan we echt normaal doen, deze week doen we het echt kalm aan. Tegen de tijd dat het donderdag is, zijn ze zo chagrijnig en moet er zo snel mogelijk weer een fles open. Wees je vooral bewust van het feit dat het willen minderen vaak betekent dat alcohol je al flink in de greep heeft.”

3. Stop een paar maanden volledig met alcohol

,,Het klinkt misschien wat rigoureus, maar als mensen echt blijvend willen minderen adviseer ik ze altijd om een paar maanden compleet te stoppen. Niet een maand, maar maanden”, benadrukt Van Lieshout.

Zo kun je volgens haar goed zien welke positieve effecten het op je lichaam heeft en wat een glaasje alcohol werkelijk met je lichaam doet. ,,Je zult zien dat je in het begin zo ongelooflijk goed gaat slapen. Nu ik met wetenschappers samenwerk weet ik dat zelfs een klein beetje alcohol al invloed heeft op je slaap.” Wanneer je goed gaat slapen vallen er een heleboel dingen op z’n plek. ,,Dat snapt natuurlijk iedereen wel, maar dan heb je supergoede dagen, ben je energiek en heb je overal zin in.”

Quote Ga niet de alcoholri­tu­e­len in stand houden met een alcohol­vrij drankje, daar word je alleen maar ellendig van Jacqueline van Lieshout 4. Stop (tijdelijk) met alcoholrituelen

Goed. Je hebt de stap gezet om (tijdelijk) geen alcohol te drinken en neemt voortaan een colaatje tijdens de borrel. Niks aan de hand toch? ,,Sommige mensen kunnen het wel, maar heel veel mensen worden er doodongelukkig van omdat alcohol niet te vervangen is door iets anders”, meent Van Lieshout.



Haar advies: ga vooral andere dingen doen met je leven. ,,Er zijn honderden dingen te bedenken, maar ga niet de alcoholrituelen in stand houden met een alcoholvrij drankje, daar word je alleen maar ellendig van. Ga met vrienden ontbijten in plaats van borrelen, of ga wandelen of samen sporten.”

Tom Bart vindt het een goede tip om alcoholgerelateerde gelegenheden tijdelijk te vermijden. ,,Zeker als je voor een korte periode wilt stoppen met alcohol, maar op lange termijn kun je bepaalde mensen natuurlijk niet blijven mijden”, zegt hij kritisch. ,,Je zult op den duur ook moeten wennen om naar feestjes te gaan en zelfverzekerd genoeg te blijven om nee te zeggen tegen een drankje.” Hoe je dat doet, lees je bij de volgende tip.

5. Bedenk van te voren goed wat je wilt zeggen

Volgens Bart helpt het al een heleboel om van tevoren te bedenken wat je gaat zeggen als mensen je vragen waarom je geen alcohol drinkt. ,,Als je on the spot een argument moet bedenken, kun je onzeker worden en gaan twijfelen waardoor je misschien weer sneller zult zwichten. Bedenk dus vooraf goed waarom jij hiervoor kiest en probeer te bedenken hoe je misschien van gespreksonderwerp kunt veranderen als mensen er te lang op doorgaan”, is zijn advies.



Ook helpt het volgens Bart om een vriend of familielid in vertrouwen te nemen, te vertellen dat je minder wilt gaan drinken of misschien overweegt helemaal te stoppen. ,,Zij kunnen je dan helpen door je bijvoorbeeld geen drank aan te bieden als je in de kroeg staat, of misschien kun je wel samen stoppen.”

