Minister Grapperhaus is de tosti van de week: ‘Crimineel lekker’

Minister Grapperhaus zag er de lol wel van in. Hij antwoordde: ‘Dag Berry, ik weet niet waar je precies zit lunchroomtechnisch gezien, maar als het ergens is waar ik binnenkort ben dan reserveer ik nu vast een tosti met mijn naam. Ierse cheddar is wel mijn ding! Smaakvol maar niet makkelijk. En bruin landbrood is gezond en stevig. Kortom!’



Overigens is Berry niet de eigenaar van de zaak. De lunchroom is vernoemd naar de hond van Achterkamp, een blonde labrador retriever.



De minister gaf, toen hij zijn agenda had gecheckt en in de buurt was, zijn bestelling door. ‘Berry. Donderdag ben ik bij de Politie in Rotterdam. Ik zorg dat ik 14.15 uur bij je langskom. Ik betaal uiteraard voor de tosti en een glaasje spa rood. Moet wel om 14.30 door. Deal?’



Achterkamp stemde in en beloofde te zorgen voor een vlotte bediening, waarop Grapperhaus er meteen eentje voor zijn chauffeur bestelde. Komt voor elkaar, beloofde de lunchroomeigenaar. Hij kwam gistermiddag inderdaad opdagen en poseerde voor een foto met Achterkamp.



‘Dit is toch mooi! Een man van zijn woord, zoals we al dachten. @ferd.grapperhaus bedankt voor het bezoek, het moreel is weer opgekrikt!’ Op Twitter prijst ‘Rox’ de minister en plaatst de berichten van de lunchroom door. ‘Waarom The Ferd nog steeds een baas is.’