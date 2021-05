Mogelijk besmet met listeria: AH haalt rode bieten uit het schap

Alle producten hebben als houdbaarheidsdatum 8 mei 2021. Bieten van een andere houdbaarheidsdatum zijn wel veilig om te eten, zo laat de supermarktketen weten. De listeriabacterie kan een gevaar zijn voor de gezondheid. Met name jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ziek worden van de bacterie.



Symptomen van een listeriabesmetting zijn koorts, rillingen, pijn in de rug en hoofdpijn. De duur van de klachten kan sterk variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Bij zwangere vrouwen kan een listeriabesmetting leiden tot een miskraam of hersenvliesontsteking.