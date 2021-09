Mooi uitzicht én lekker eten: bij de Maaskantine is het een vrolijke boel

Vier keer coronas­teun en toch failliet; leegver­koop restaurant The Fat Angel Eindhoven

11:00 EINDHOVEN - Vier keer noodsteun van de overheid in coronatijd en alsnog valt het doek. Het is leegverkoop bij het failliete Eindhovense restaurant The Fat Angel dat nooit uit de rode cijfers wist te komen. Voor de eigenaars het tweede faillissement in drie jaar tijd.